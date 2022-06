England taber 0-4 til Ungarn på hjemmebane i Nations League

Nogle af de helt store fodboldnationer ramlede tirsdag aften ind i nogle gevaldige øretæver i Nations League.

Alt gik galt for England, der endnu en gang tabte til Ungarn, akkurat som de gjorde det på udebane. Det blev dog noget mere pinligt tirsdag aften.

0-4 lød de surrealistiske cifre ved slutfløjt. Endda på hjemmebane i Wolverhampton.

Roland Sallai scorede to gange for Ungarn, inden Zsolt Nagy øgede til 3-0. Efterfølgende blev ydmygelsen total, da Manchester Citys John Stones fik marchordre efter sit andet gule kort. Et noget tvivlsomt et af slagsen vel at mærke.

John Stones så rødt kort før tid. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Som om det ikke var slemt nok, fik ungarerne også scoret en fjerde gang, da Daniel Gazdag udnyttede en friløber kort før tid til at score bag Arsenal-keeperen Aaron Ramsdale, der nok ikke ligefrem spillede sig tættere på en fast plads i buret for England.

Harry Kane havde Englands bedste forsøg, da han headede på overliggeren i anden halvleg, men det var ikke nok til at forhindre, at den engelske topscorer og resten af holdet blev pebet ud af egne fans, da dommeren havde fløjtet for sidste gang.

Kongerne af Wolverhampton var ikke engelske efter kampen. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Italien fik tæsk

I gruppens anden kamp var Tyskland på forhånd favoritter mod et eksperimenterende italiensk landshold, der ligesom Ungarn ikke er kvalificeret til vinterens VM, men de færreste havde nok ventet, at tyskerne ville sende europamestrene hjem med en sæk på 5-2. Italien fik endda først reduceret ved stillingen 0-5.

Joshua Kimmich og Ilkay Gundogan bragte Tyskland foran 2-0 i første halvleg på Borussia Park i Mönchengladbach, og i anden halvleg øgede først Thomas Müller og siden Timo Werner to gange.

18-årige Wilfried Gnonto og Alessandro Bastoni pyntede en smule for italienerne til sidst.

Gianluigi Donnarumma blev passeret fem gange. Foto: INA FASSBENDER/Ritzau Scanpix

Med de noget overraskende resultater indtager Ungarn sensationelt førstepladsen i dynamitpuljen foran Tyskland, mens Italien på tredjepladsen har tre point ned til England, som er i alvorlig fare for at rykke ned i næstbedste Nations League-lag forud for de sidste to kampe.

England, der blot har fået to point i de første fire kampe, mangler endda at spille mod både Italien og Tyskland. De resterende kampe spilles 23. og 26. september.