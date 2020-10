England taber sjældent her: Vi kan være stolte

- Det var en stor aften for os, siger Kasper Hjulmand, der kan glæde sig over Danmark overlever i A-gruppen og nu kan jagte førstepladsen

Det var forståeligt, landstræner Kasper Hjulmand var en glad og lykkelig mand.

Efter debutnederlaget til Belgien har det danske landshold vist meget lovende takter på flere fronter i de efterfølgende fire kampe.

1-0 over England på Wembley er ligefrem en historisk bedrift for et dansk landshold.

Det er trods alt 37 år siden, at Danmark senest triumferede på det ikoniske fodboldstadion.

Kasper Hjulmand blev den første danske landstræner, der vandt på Wembley i 37 år. Se Eriksens scoring og de øvrige højdepunkter fra kampen her.

Ydmyge og ambitiøse

Det var de etablerede og erfarne spillere som Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og Simon Kjær, der igen gik forrest i jagten på den flotte sejr. En sejr, som Christian Eriksen sikrede med sin scoring på straffespark.

- Det var en stor aften for os. Vi er stolte og glade for den her sejr, siger Kasper Hjulmand, der uddyber:

- Vi er ambitiøse og ydmyge, men vi har også en selvforståelse, at vi kan spille med de bedste. England har vundet 20 af 21 kampe på Wembley og er et stærkt hold. Så det her er en sejr, der betyder rigtig meget for os, pointerer landstræneren.

- Det er fantastisk, vi kan blive i A-gruppen i Nations League, fordi vi gerne vil spille mod de bedste hold. Når vi møder de bedste, er det også med til at udvikle os som hold, siger han.

Christian Eriksen lykønskes af Thomas Delaney, efter han har scoret til 1-0 på straffespark. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix.

Det var fjerde landskamp i træk, hvor Kasper Schmeichel ikke lukkede mål ind. Efter 0-0 mod England, 4-0 over Færøerne, 3-0 over Island samt 1-0 over England har Kasper Hjulmand fået en rigtig fin start i jobbet som landstræner.

Men det skyldes også den mesterlige redning, Kasper Schmeichel leverede på Mason Mounts hovedstød mod slutningen. Det var topklasse.

- Vi havde store problemer i vores venstre forsvarsside før pausen, men jeg synes stadig ikke, at det er tilfældigt, vi holder nullet igen. Det er svært at spille mod os, og vores forsvar er et stærkt fundament for os, siger Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen har været stærkt spillende i de tre kampe. Han har ikke blot scoret tre kampe i træk, han har også evnet at løfte sig oven på en svær sæsonstart i Inter, hvor Antonio Conte ikke ser hans vej.

- Efter vi nu har vundet over Island og England, kan vi gå efter at vinde gruppen. Jeg tror, den her sejr vil give os et kæmpe boost, mener Kasper Hjulmand.

Tre spillere var i særklasse

