England tæsker dem 10-0

Englands viceeuropamestre er klar til næste års VM-slutrunde i Qatar. Den sidste formalitet kom i orden, da Gareth Southgates tropper ude mod San Marino vandt med hele 10-0.

England behøvede bare et point for at være sikker på at holde Polen bag sig i kampen om førstepladsen i gruppe I, og det var der som ventet aldrig nogen tvivl om.

Polen klarede ikke engang egne paragraffer, men skuffede med 1-2 hjemme mod Ungarn.

Dermed slutter England på 26 point, mens Polen slutter på andenpladsen med 20 point og nu skal forsøge at komme til VM via playoffkampe.

England gik ubesejret igennem VM-kvalifikationen og kronede den med sin største sejr i mandagens sidste runde.

Harry Kane scorede fire mål på et kvarter, da England slog San Marino. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

Det er bare tre dage siden, at forsvareren Harry Maguire satte England i gang med målet til 1-0 mod Albanien efter otte minutter, og mandag skulle han bare bruge fem minutter, før han fik nettet til at blafre med et hovedstød.

Derfra gik det slag i slag for englænderne, der udstillede San Marino. Efter knap et kvarter blev det 2-0 på et selvmål, og så gik Harry Kane-show ellers i gang.

På et kvarter fra det 27. til 42. minut scorede Kane fire gange og vekslede stillingen til 6-0 ved pausen.

To af målene blev sat ind på straffespark af den målfarlige Tottenham-angriber.

Med de fire mål gik Kane alene i spidsen for topscorerlisten i den europæiske VM-kvalifikation med 12 mål foran Hollands Memphis Depay, der har nettet 11 gange.

England trådte lidt blødere på speederen efter pausen, men efter 12 minutter blev føringen dog udbygget til 7-0 ved den unge Arsenal-spiller Emile Smith Rowe.

Midtvejs i halvlegen blev San Marino ramt af et rødt kort til Dante Rossi, og det blev straffet prompte. På det efterfølgende frispark headede Tyrone Mings bolden ind til 8-0.

Med et minuts mellemrum godt ti minutter før tid sørgede Tammy Abraham og Bukayo Saka for det niende og tiende mål og den totale afklapsning.