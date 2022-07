England vinder EM efter sejr over Tyskland

It's coming home!

England er europamestre efter en finalesejr på 2-1, der skulle afgøres i den forlængede spilletid over Tyskland i en hårdt spillet kamp, hvor der var mere fokus på hårde tacklinger end flot fodboldspil.

Både England og Tyskland var mere eller mindre suveræne på deres vej til EM-finalen, hvor flere nationer fik ørerne i maskinen.

Norge blev knust med rekordhøje 0-8 mod England, mens Danmark tabte med 0-4 til Tyskland.

Man skulle derfor tro, at finalen ville blive spillet på et tårnhøjt niveau, men der var langt flere hårde fysiske dueller end flotte detaljer i løbet af de 120 minutter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Finalen var præget af et hav af benhårde dueller. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Allerede inden for de første ti minutter havde begge hold haft store tilbud, der kunne have ført til mål, og efter godt 26 minutters spil var der dømt flippermaskine på englændernes målstreg.

Annonce:

Et farligt hjørnespark tæt under mål blev flækket videre, og bolden dansede rundt mellem venner og fjender inde på stregen, før keeper Mary Earps til sidst fik kontrol på bolden.

Derefter fortsatte det hårde spil, og specielt tyskerne fik virkelig fremtvunget frustrationer hos de engelske spillere ved konstant at sidde i hælene på dem.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der blev gået til stålet gennem hele finalen. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Anden halvleg startede som første sluttede med et hav af hårde dueller, og der blev stanget gule kort ud til højre og venstre.

Vi blev dog forkælet med lækkerier i ny og næ.

En lang bold fra Englands Keira Walsh blev opsnappet af Manchester Uniteds Ella Toone, der iskoldt chippede bolden over en fremstormende Merle Frohms i Tysklands mål.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ella Toone stod for finalens helt store detalje, da hun på smuk vis chippede bolden ind til 1-0. Foto: Dlyan Martinez/Ritzau Scanpix

Scoringen fik tyskerne til at vågne op, og specielt Bayern-stjernen Lina Magull virkede oplagt, da hun kort efter hamrede bolden på stolpen.

Godt ti minutter senere var Magull på spil igen, og denne gang var den 27-årige offensivspiller færdig med julelegene, og hun sendte bolden i nettet til 1-1.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet...

Lina Magull var Tysklands bedste i finalen, og stod også for udligningen til 1-1. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Efter scoringen blev det en mere taktisk affære, og begge hold ville hellere stå kompakt end jagte en afgørende scoring, og forlænget spilletid var derfor nødvendigt.

Det knapt så kønne fodboldspil fortsatte, og der skulle en dødbold til, før vi fik kampens sidste og afgørende scoring.

Et skarpt hjørnespark fra Lauren Hemp blev mødt af Lucia Bronze, der fik headet bolden ned i feltet, og her stod Chloe Kelly klar til at prikke bolden i mål til enorm jubel for de mange engelske fans.

Tyskerne forsøgte at sætte et pres ind, men det lykkedes ikke at få udlignet, og dermed kunne England lade sig krone som europamestre på hjemmebane.