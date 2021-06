Enmandshæren kan vælte Danmark

Teemu Pukki scorede 10 af Finlands 16 mål i EM-kvalifikationen. Han vinder alene kampene for sit land og er ubetinget holdets største stjerne

På ét punkt kan vi danskere godt være misundelige på Finland. Vi har nemlig ingen udpræget topscorertype, der alene afgør kampene af egen bedrift.

Det har slutrundedebutanterne i sandhed i Teemu Pukki.

Et ganske velkendt navn af dansk fodbold.

I den fremskudte rolle i det defensive 5-3-1-1-system er Pukki spydspidsen, der skal serviceres og sjældent svigter tilliden. Ofte på de hurtige omstillinger, som Finlands spil er bygget op omkring.

Hele den finske offensiv er bygget rundt om den lille, tætte angiber med den skallede isse og fuldskægget.

Teemu Pukki glæder sig til igen at spille i Parken. Den finske topscorer har gode minder fra Danmark. Foto: Lars Poulsen.

I rollen som det offensive omdrejningspunkt har Pukki fundet sig rigtig godt tilpas. Det blev understreget i kvalifikationen, hvor han som enmandshær scorede 10 af 16 mål.

Efter nærmest at have opnået heltestatus på Vestegnen er Pukki nu på en mission, der skal spolere de danske EM-drømme.

Med foldede hænder og et skævt smil på læben er klar til at blive upopulær i det Danmark, han ellers elsker så højt.

- Vi har ventet på det her øjeblik meget længe. Det handler om, at vi skal have det bedste ud af os selv.

- For mig personligt er det stort at være tilbage i Danmark. Jeg havde fire rigtige gode år og kan rigtig godt lide Danmark, siger Teemu Pukki på det afsluttende pressemøde forud for lørdagens kamp.

I kvalifikationen mod Italien var finnerne spillet ned under græstæppet, Pukki fik en halv chance og tilkæmpet sig et straffespark, udlignede til 1-1. De endte med at tabe 1-2, men Italien blev kun reddet af et tvivlsomt straffespark.

Teemu Pukki er Finlands største stjerne. Foto: Lars Poulsen.

Tæt på rekorden

Som ung blev Pukki fascineret af Jari Litmanen, rejste i hans fodspor til Spanien, og står nu på tærsklen til at overtage rekorden for flest mål på landsholdet.

Blot to scoringer mangler Pukki for at blive historisk på den front.

Det var i Brøndby, at han for alvor begyndte at score mål og fik karrieren på skinner efter lidt mislykkede ophold i først Sevilla, Schalke 04 og Celtic.

Men Teemu Pukki, der fik sit gennembrud på Vestegnen, er blevet meget bedre, siden Superligaen senest så ham for tre år siden.

Det har han gennem tre sæsoner bevist i Norwich, hvor han har scoret 55 mål i Championship samt 11 scoringer i Premier League.

Pukki er skarpere end tre danskere Den finske bomber Teemu Pukki har vist større træfsikkerhed end de tre danske spillere som ventes at udgøre angrebet i lørdagens EM-åbning mod Finland. Martin Braithwaite, Jonas Wind og Yussuf Poulsen kan således ikke hamle op med den finske bomber. Det viser de tørre tal fra sæsonens løb i de respektive ligaer, hvor spillerne optræder til dagligt. Her er kun medregnet ligakampe og ligascoringer. Teemu Pukki - 41 kampe – 26 mål* (fem er scoret på straffespark) TOTAL: 26 mål Martin Braithwaite 29 kampe – 2 mål Yussuf Poulsen 27 kampe – 5 mål Jonas Wind 28 kampe – 15 mål* *(ni er scoret på straffespark) TOTAL: 22 mål

- Pukki hviler fuldstændig i sig selv nu, fordi han allerede har bevist, han skal score mod de bedste målmænd i verden.

- Og så vinder han alene fodboldkampe for Finland, siger Ville-Veikko Valta, der arbejder for den finske tv-station MTV Urheilu.

Teemu Pukki var glad for at være tilbage i Danmark. Nu håber han at ødelægge de danske EM-drømme. Foto: Lars Poulsen.

Uanset hvor dygtig Teemu Pukki har været og er, så er Kasper Hjulmand og spillerne godt forberedte på, hvad der venter fra den finske bomber.

- Der er ingen tvivl om, at Pukki spiller en stor rolle med sin timing og løb. Han er dygtig i omstillingsfasen, siger Simon Kjær.

Kasper Hjulmand supplerer:

- Pukki er dygtig til det, han skal. Han er en rigtig god kontraspiller. Hans dybdeløb er en trussel mod alle hold.

- Og så er han rigtig god en-mod-en, siger Kasper Hjulmand.