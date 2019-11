Enrique vender tilbage som spansk landstræner

Luis Enrique er tilbage som landstræner for det spanske fodboldlandshold.

Den 49-årige Enrique trak sig fra jobbet tilbage i juni for at tage sig af sin datter, der for to måneder siden døde af kræft.

Tirsdag oplyser Det Spanske Fodboldforbund (RFEF), at Luis Enrique atter overtager ansvaret for landsholdet.

Det fortæller RFEF-præsident Luis Rubiales på et pressemøde.

I den mellemliggende periode har Enriques assistent Robert Moreno stået i spidsen for spanierne, der har kvalificeret sig til næste års EM.

Spanien gik ubesejret gennem kvalifikationsturneringen og vandt gruppe F foran Sverige, der også er klar til næste års slutrunde. I samme gruppe blev Norge nummer tre.

Mandag aften afsluttede Spanien EM-kvalifikationen med en 5-0-sejr over Rumænien.

Ifølge sportsavisen Marca havde Robert Moreno før kampen informeret spillerne om sin afgang, og han forlod banen med tårer i øjnene og dukkede ikke op til det efterfølgende pressemøde.

Luis Enrique blev ansat som landstræner for Spanien efter VM i Rusland i 2018. Han har en fortid som klubtræner i FC Barcelona, Celta Vigo og AS Roma.

Se også: Stjernens datter er død: Blev kun ni år

Se også: Drama i Spaniens EM-lejr: Spillerne i tårer