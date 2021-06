Er de bedre end Danmark?

Roberto Mancini har fået sat skik på det italienske landshold. Under hans ledelse har ’Gli Azzurri’ ikke tabt i de seneste 27 kampe, og de varmede op til EM med en 4-0-sejr over Tjekkiet. Italien vandt samtlige ti kampe i kvalifikationen og også har vundet rub og stub i 2021. Vi skal tilbage til efteråret for at finde en kamp, hvor de indkasserede et mål.

Nøglespiller: Leonardo Bonucci