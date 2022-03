Erfaren fodboldleder afløser Preben Elkjær

Det bliver den mangeårige fodboldleder og nuværende B1903-formand, Benny Olsen, der tager den ledige formandspost i landsholdskomitéen under Dansk Boldspil-Union (DBU).

Olsen afløser komitéens hidtidige frontfigur, Preben Elkjær, som trak sig tilbage tidligere på året.

- Vi kender Benny Olsen fra komitéen og fra hans store arbejde på bestyrelsesgangen i dansk fodbold gennem årtier, siger DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, til unionens hjemmeside.

- Han kan bidrage med sin alsidige viden om fodboldens mange lag, og vi glæder os til, at han og hele komitéen nu kan arbejde videre med at forbedre rammerne for vores landshold, siger Jakob Jensen.

Ud over at være formand for B1903 er Benny Olsen bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment, som er selskabet bag FC København.

Derudover har han haft en række tillidsposter i DBU. Han har hidtil været næstformand for landsholdskomitéen.

- Komitéen har siden sin spæde start i 2019 arbejdet for at sikre bedre forhold for alle vores landshold, så spillerne kan præstere deres allerbedste under de bedst mulige forhold.

- Det arbejde har jeg været stolt af at have været en del af og vil bringe med videre i mit virke som formand, siger Benny Olsen.

I første omgang er han formand frem til sommer, hvor komitéens mandatperiode udløber.