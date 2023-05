Erik Brøgger Rasmussen bliver ny DBU-direktør

Han kommer fra et job som FN-ambassadør i Genève og tiltræder hos DBU 1. oktober

DBU har fundet afløseren for Jakob Jensen.

Det bliver Erik Brøgger Rasmussen, der skal være ny administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU). Han tiltræder 1. oktober.

Han kommer fra et job som FN-ambassadør i Genève og har tidligere i sin karriere også været en del år i Udenrigsministeriet.

DBU's formand, Jesper Møller, forklarer, hvorfor valget er faldet på 54-årige Erik Brøgger Rasmussen.

- DBU og dansk fodbold står et stærkt og spændende sted med rekordmange medlemmer, udsolgte landskampe og sportslig succes med deltagelse i EM- og VM-slutrunder. Men vi skal videre og står med store projekter foran os, som den nye direktør sammen med bestyrelse, ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere skal realisere.

- Processen har bekræftet, at DBU's omdømme står historisk stærkt, og vi er glade for, at DBU kan tiltrække en profil med så stor ledelseserfaring fra både ind- og udland med fokus på samarbejde og løsning af komplicerede opgaver og strategier.

Erik Brøgger Rasmussen bliver ny DBU-boss. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der var flere end 70 ansøgere i feltet til jobbet som DBU-direktør. Mercuri Urval stod for rekrutteringen, og til sidst blev Brøgger Rasmussen så ansat.

Han kan dermed se frem til et job, hvor han skal optræde i medierne og på tv, hvilket dog ikke er helt uvant for ham. Under coronanedlukningen var han direktør i Udenrigsministeriet, hvor han ofte udtalte sig til medierne.

Den kommende DBU-boss ser frem til at begynde i jobbet.

- Fodbold har en magisk kraft og energi, som jeg glæder mig til at arbejde med. Fodbold kan samle tusindvis af danskere på stadion til landskampe og klubkampe og oplever i disse år kolossal interesse fra danskerne.

- Men fodbold kan også samle tusindvis af børn til træning, stævner og kampe med glæde, venskaber og fællesskaber.

