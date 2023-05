Eriksen afslører: Så tv-billederne på hospitalet

Tv-billederne var uhyggelige, og de, der så med, glemmer det sjældent.

Christian Eriksens hjertestop i Parken 12. juni 2021 fik næsten også hjertet til at gå i stå hos tv-seerne, og de efterfølgende dage tilbragte han på Rigshospitalet i København - heldigvis i god behold.

Det var også her, på hospitalet, at han for første gang selv så tv-billederne af den voldsomme hændelse. Det siger han til italienske La Gazzetta dello Sport.

- Første gang, jeg så billederne af, hvad der skete, var to dage efter hjertestoppet, mens jeg stadig var på hospitalet, fortæller Eriksen.

- Det var svære billeder at se på, og jeg prøvede at holde følelserne tilbage. Jeg forsøgte at analysere på, hvad der var sket på en objektiv måde, men det var ikke nemt, og det fik mig tydeligvis ikke til at føle mig bedre tilpas.

Siden Eriksens comeback er det blevet til 39 kampe for Manchester United. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Annonce:

Familien fik ham tilbage

Efter mere end otte måneders kamppause vendte Christian Eriksen endelig tilbage for Brentford i Premier League 26. februar 2022.

Men den danske stjernes nye fodboldeventyr var aldrig blevet til noget, hvis det ikke havde været for hans familie.

- Det var dem, der gav mig styrken til at genoptage at spille fodbold, siger Eriksen.

- Først og fremmest ville jeg have mit liv tilbage, gøre hverdagsting igen. Men da jeg indså, at jeg også kunne begynde at spille igen, havde jeg ikke brug for at tænke to gange. Jeg elsker fodbold.

Siden er Christian Eriksen blevet fast mand i storklubben Manchester United.

Anis Slimane leverede en vild peptalk i pausen i kampen mellem Brøndby og FCK i sidste weekend. Hør den og andre legendariske peptalks i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app