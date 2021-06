Eriksen: Bekymret? - Slet ikke

Testkampen mod Tyskland kommer aldrig til at gå over i historien som en af de bedste danske præstationer, men den vil specielt blive husket for to ting: Den høje danske moral og så Christian Eriksens eminente frispilning til Yussuf Poulsens udligning.

Det var i top-topklasse, den stikning, som Eriksen gav til Yussuf Poulsen.

Den danske kreatør glimtede i ét moment, men leverede ellers ingen stor indsats i den testkamp.

1-1 er trods alt et fint resultat i en testkamp mod en af EM-favoritterne.

Der var jubel hos danskerne efter udligningen. Foto: Federico Gambarini/Ritzau Scanpix.

Og på trods af den sløje første halvleg føler Christian Eriksen slet ingen anledning til at tænde advarselslampen.

- Jeg er slet ikke bekymret over de enkelte dårlige momenter, vi havde i kampen. Der var tale om uprovokerede fejl, siger Christian Eriksen til Kanal 5 efter opgøret.

Om den flotte frispilning, forklarer Christian Eriksen:

- Jeg så jo, at Yussuf løb og lavede zig-zag, samtidig med han løb ud og ind. Så handlede det bare for mig om at levere den rigtige aflevering, forklarer Christian Eriksen.

Nu rejser Eriksen og holdkammeraterne retur til Danmark torsdag. Søndag gælder det sidste forberedelseskamp mod Bosnien på Brøndby Stadion.