- Eriksen bliver kun bedre

Hvilken magisk aften for Danmark og for Christian Eriksen i Parken.

Den 30-årige kreatør kom så og sejrede foran et fyldt nationalstadion i det, der lignede ren opvisningsstil.

Det fodboldverdenen har set fra Christian Eriksen de seneste dage er imponerende og lidt utroligt. For ni måneder siden svævede han mellem liv og død.

Artiklen fortsætter under billederne..

Christian Eriksen scorede til 3-0, hvilket var landskampmål nummer 38. Nu er han på samme måltal som Preben Elkjær på landsholdet. Foto: Anthon Unger.

Christian Eriksen blev hyldet af hele Parken efter den fornemme præstation. Foto: Anthon Unger.

Nu virker han nærmest som bedre end nogensinde.

Og Kasper Hjulmand forventer slet ikke, at vi har set det bedste fra Christian Eriksen på nuværende tidspunkt, hvor han for blot én måned siden vendte tilbage til topfodbold.

- Jeg tror, han bliver endnu bedre for Danmark de næste år, siger Kasper Hjulmand med en overbevisning i stemmen så ingen kan være i tvivl.

Han uddyber:

- Christian spiller med en afslappethed og lethed. Han virker meget afklaret og rolig i hver kamp.

- Det er tydeligt at se, han nyder det og har let ved at finde sig tilrette. Jeg tror, vi i de kommende år får endnu mere ud af ham på landsholdet, påpeger Kasper Hjulmand.

Artiklen fortsætter under billedet..

Parken stod op og hyldede Christian Eriksen, da han blev skiftet ud ti minutter før tid. Foto: Anthon Unger.

Med scoring både mod Holland og Serbien er Christian Eriksen nu noteret for 38 landskampmål i 111 kampe.

Det var ikke kun Christian Eriksen, der strålede på en stor aften for det danske landshold, der med 3-0 sejren over Serbien fik oprejsning for præstationen i første halvleg mod Holland i lørdags.

- Vi havde mange nye konstellationer, og de fungerede rigtig godt. Det er stærkt af Jannik (Vestergaard) og Joachim (Andersen), som nyt makkerpar, kunne holde serberne fra at score.

Christian Eriksen spillede med ro, overskud, overblik og på et meget højt teknisk niveau. Foto: Anthon Unger.

- Vi var glade for at se, at holdet fungerede mod Serbien, i modsætning til første halvleg mod Holland, hvor jeg også må tage et stort ansvar for det hold, jeg sendte på banen, sammenfatter Kasper Hjulmand.

Mod Serbien manglede Danmark reelt seks stamspillere. Simon Kjær, Andreas Christensen, Daniel Wass, Yussuf Poulsen, Thomas Delaney og Mikkel Damsgaard sad ude med skader, mens Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen helt var valgt fra på grund af manglende spilletid.

