Eriksen deler stor nyhed

Christian Eriksen er blevet far til sit og kæresten Sabrina Kvists andet barn

Christian Eriksen har fået den bedste julegave af dem alle.

Den danske landsholdsspiller er blevet far for anden gang.

Det bekræfter han på sin Instagram-profil, hvor han sammen med kæresten Sabrina Kvist viser parrets nyfødte pige frem.

Det sker på et familiefoto, hvor sønnen Alfred på to år også er med.

- Familie på fire, har Eriksen tituleret det glade foto og den glædelige nyhed.

Christian Eriksen har været i Danmark over julen for at være til stede i forbindelse med fødslen.

Dette skete i overensstemmelse med hans arbejdsgiver Inter, som 23. december meddelte, at Eriksen sandsynligvis også ville være fraværende på den lange bane.

Christian Eriksen fejrede udsigten til at blive far for anden gang, da han scorede mod Island tidligere på året. Foto: Jens Dresling

I hvert fald er det den italienske klubs ønske at finde en ny adresse til den danske landsholdsspiller, der officielt er sat til salg.

Det sker mindre end et år efter ankomsten til Milano, hvor Eriksen aldrig har fundet fodfæste og heller ikke er blevet beriget med meget spilletid af manager Antonio Conte.

Men tanker om fremtiden i forhold til fodbold fylder næppe det store i disse dage, hvor familien altså har langt lykkeligere ting at tænke på.

