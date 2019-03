Eriksen: - Det har jeg aldrig prøvet før

En ung fan løb i slutningen af kampen på banen for at vise sin kærlighed til den danske stjernespiller

Det danske landshold skuffede fælt med 2-2-resultat mod upåagtede Kosovo, der ligger 120 pladser under Danmark på verdensranglisten.

Kampen fik et spøjst højdepunkt, da en ung baneløber i slutminutterne sprintede ind på grønsværen. Stærkt forfulgt af sikkerhedsvagter løb drengen direkte over til Christian Eriksen og gav ham en ordentlig krammer. En smågrinende og en smule utilpas Christian Eriksen prøvede efterfølgende at komme ud af krammet, men hans unge beundrer ville ikke give slip. Der skulle hjælp fra både sikkerhedsvagter og Kosovo-spillere til før drengen slap sit greb, og blev ført fra banen.

Den danske landsholdskreatør har nu også prøvet at få en krammer af en tilskuer.

- Det har jeg aldrig prøvet før. Det kom ud af ingenting og var meget specielt, forklarer Christian Eriksen.

- Jeg vil helst være den slags foruden, men det var da sjovt nok at prøve en enkelt gang. Nu håber jeg ikke det sker igen, tilføjer danskeren.

Eriksen nåede ikke at blive bange eller utryg, men han hørte, hvad hans fan efterspurgte.

- Han nåede at sige shirt, shirt, inden han blev ført væk, fortæller Christian Eriksen, der ikke afleverede sin trøje til hans fan.

- Min trøje fik en dansk soldat, der også var på stadion, forklarer han.

Da denn unge fan havde forladt banen, og man troede, at kampen kunne fortsætte, løb endnu en ung mand på banen. Han kom dog hurtigt på andre tanker, da han fik en kontant besked fra et par Kosovo-spillere, og løb derefter tilbage på sin plads.

Endelig kunne kampen blive sat i gang, og få minutter efter scorede Pierre-Emile Højbjerg det udlignende mål for Danmark.

Her kan du se alle målene fra aftenens kamp i Pristina:

Christian Eriksen scorede Danmarks første mål i kampen mod Kosovo, da han var sikkerheden selv på et straffespark efter en times spil. Det var kun få minutter efter danskeren var blevet skiftet ind. Det var Eriksens første indskiftning siden 2011 i en kamp mod Finland.

En uvant situation for Tottenham-profilen.

- Jeg var lidt rastløs og spurgte, hvad man laver, når man sidder på bænken. Det er ikke så tit jeg har prøvet det på landsholdet.

Eriksen var ikke tilfreds med den danske indsats i kampen mod Kosovo, og forventer, at det er en enlig svale.

- Det blev en speciel og rodet kamp, fordi vi kom bagud. De fik mere selvtillid og spillede måske bedre end de i virkeligheden var, fordi de havde fans i ryggen

- Jeg lover, det bliver et helt andet dansk landshold, vi får at se på tirsdag mod Schweiz, siger Christian Eriksen til Ekstra Bladet.

Fint selskab

Eriksen er nu kommet i selskab med megastjerner som Cristiano Ronaldo, Neymar og Lionel Messi, der alle har oplevet lignende episoder med begejstrede fans, der ikke kunne blive på tribunen.

Det er dog ikke altid, at baneløbere har et kærligt budskab. Det fik Aston Villa-spilleren Jack Grealish at føle i derbyet mod Birmingham City, hvor han blev tildelt en knytnæve af en vred Birmingham-fan: Se også: Vanvittig scene: Baneløber overfalder fodboldspiller

