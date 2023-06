Eriksen efter VAR-drama: - Vi var bare pivheldige

Det var tæt på at gå helt galt for det danske fodboldlandshold i Parken fredag aften.

Foran 1-0 måtte Kasper Schmeichel nemlig i kampens tillægstid se sig passeret af en nordirer, og så blev tre point forvandlet til et.

Men ikke alligevel. For efter et langvarigt VAR-tjek blev det underkendt - til stor lettelse for Christian Eriksen:

- Vi var pivheldige, at han lige nøjagtigt ikke nåede tilbage, siger Eriksen til Ekstra Bladet og den øvrige danske presse med henvisning til Nordirlands Johnny Evans, der lige nøjagtig var offside i situationen.

- Da de scorer, er der ikke en, der tænker på, at han kunne være offside. Men så trækker det ud, og når VAR trækker ud, så bliver de for det meste underkendt. Og det blev den heldigvis for vores skyld og for vores mulighed for at komme videre i kvalifikationen.

Han var dog grundlæggende tilfreds med det danske spil - men ønskede mere skarphed:

- I dag har vi masser af chancer. Vi laver de rigtige afleveringer, men har måske den sidste lidt forkerte bevægelse i feltet med de tværlægninger, der kommer. Og indlæggene fra Skov Olsen rammer lige nøjagtig ikke en mand, eller løbene er forkerte i boksen.

- Så jeg synes, at vi har masser af chancer, og vi burde have afgjort kampen meget tidligere, lød det fra den danske 10'er.

Han kunne med de tre point fjerne lidt ængstelse, måtte han erkende:

- Der er ingen bekymring. Havde vi spillet uafgjort, havde det være en kæmpe bekymring. Men med de tre point er det en vis lettelse og ro på.

- Vi ved, at Slovenien bliver en helt anden kamp. Nu handler det om, at vi kommer ovenpå efter en lille rutsjebanetur de sidste ti minutter. Og så skal vi være klar igen mandag.

Her møder Danmark Slovenien på udebane.