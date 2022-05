Eriksen er helt afklaret

For to måneder siden blev Christian Eriksen udtaget til landsholdet, selv om han ikke havde spillet mange minutter for Brentford.

Få uger senere mod Holland viste Eriksen på banen, hvorfor Kasper Hjulmand så rigtigt, da han tog kreatøren med.

Og de seneste måneder har Eriksen i den grad imponeret landstræneren med sine præstationer for Brentford.

Christian Eriksen er transferfri, men Kasper Hjulmand vil ikke råde kreatøren til, hvad han skal vælge. Foto: Finn Frandsen.

- Christian er så afslappet og så afklaret med alt, hvad han foretager sig. Det virker som om, han slet ikke oplever et pres, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Han løber rundt og spiller sit eget spil, han er så fri og rolig på banen. Det er en stor fornøjelse at se, roser han.

Tilbage under EM havde Kasper Hjulmand planer om, at Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard skulle have spillet sammen fra start mod Belgien. Det blev aldrig til noget, fordi Eriksen faldt om mod Finland.

Men nu er de fire Nations League kampe første mulighed for at se de to kreative spillere på banen samtidig.

Kasper Hjulmand: - Selvfølgelig er der plads til både Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard på banen samtidig. Foto: Jens Dresling.

- Selvfølgelig er der plads til både Eriksen og Damsgaard på banen. Der er altid plads til gode fodboldspillere. Og så tror jeg, at de kan gøre hinanden bedre, mener Kasper Hjulmand, der dog ikke tror, Mikkel Damsgaard allerede er klar til 90 minutters topfodbold.

Mens Jesper Lindstrøm ikke er med i truppen, fordi hans lårskade er brudt op igen, så vil anfører Simon Kjær være at finde i landsholdslejren, når truppen 7. juni vender hjem til Helsingør.

- Jeg har talt meget med Simon, han vil meget gerne være en del af truppen, selv om han ikke kan spille endnu.

- Han har ild i øjnene og kan hjælpe nogle af spillerne i den her periode. Jeg er utrolig glad for, at Simon vil komme og være med i landsholdslejren, siger Kasper Hjulmand.

Han træner onsdag, torsdag og fredag på KB’s anlæg på Frederiksberg. Siden skærer han sin trup ned fra 29 til 26 spillere.