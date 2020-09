Eriksen er Hjulmands hovedpine

Kasper Hjulmands vigtigste opgave er at få Christian Eriksen til at fungere lige så godt, som det var tilfældet under Åge Hareide

38 kampe og 25 mål!

Det er imponerende tal, som Christian Eriksen kan fremvise fra de fire et halvt år med Åge Hareide som landstræner.

Nordmanden satte som sit vigtigste mål, at Christian Eriksen skulle være mere kampafgørende i landsholdsregi.

Den mission lykkes til fulde for nordmanden, der sørgede for, at Christian Eriksen blev Danmarks vigtigste spiller. Udover mange oplæg så blev Eriksen også kampafgørende i mange kampe.

Nu er en ny epoke begyndt med Kasper Hjulmand ved roret. Danmark skal spille lidt anderledes. Det er nuancer, men landstræneren har endnu ikke ville fortælle offentligheden, hvad det betyder for Christian Eriksens spil.

Christian Eriksen var iført den obligatoriske maske, da han ankom til Helsingør Stadion, hvor landsholdet træner forud for de to Nations League kampe mod Belgien og England. Foto: Lars Poulsen.

Om han skal bruge flere kræfter defensivt, eller han kan fokusere endnu mere på offensiven.

Det er helt afgørende for landsholdets muligheder for succes, at Hjulmand får Eriksen til at fungere optimalt.

Udgangspunktet er dog lidt andet nu, fordi Danmarks største stjerne det første halvår har været marginalspiller i sin nye klub. Han har blot spillet fire hele fodboldkampe på et halvt år.

- Jeg er den samme, som jeg altid har været. Jeg er fysisk klar og mentalt frisk efter ti dages ferie, siger Christian Eriksen og slår så fast:

- Jeg håber, jeg kan være lige så afgørende under Kasper Hjulmand, som tilfældet var under Hareide. Men jeg skal – ligesom alle andre - bevise overfor den nye landstræner, jeg gerne vil spille.

- Men jeg er fit og klar til to gange 90 minutter, forsikrer Christian Eriksen.

