Eriksen erkender: - Har ikke truffet de rigtige beslutninger

HERNING (Ekstra Bladet): Hvis man er i tvivl om omfanget af den krise, der lige nu klæber til Christian Eriksen og Tottenham, skal man bare kigge på tallene.

Og de er ikke sjov læsning for fans af Spurs og den danske stjerne.

Champions League-finalisterne har blot vundet tre gange i ligaen i denne sæson og indtager en pinagtig 14. plads.

Og Eriksen, der i sommer måtte se sit drømmeskifte til spansk fodbold fordufte og fortone sig i en uvis fremtid, leverer i øjeblikket karrierens værste præstationer.

I udekampen mod Liverpool lykkedes det ham kun at ramme en medspiller med 55 procent af sine afleveringer, og ugen efter mod Everton efter smed han bolden væk ikke færre end 16 gange.

Så røg han på bænken, mens argentinske Giovani Lo Celso har overtaget dirigentstokken.

Derfor er det en anderledes udsat Christian Eriksen, som denne gang skal lede Åge Hareides tropper til en slutrunde.

Men hvis fodbold-Danmark frygter for stjernens tilstand, er frygten ubegrundet, lover hovedpersonen selv

- Jeg er i hvert fald mere frisk, end jeg plejer. Om det så er en fordel, finder vi først ud af, når kampen bliver spillet. Men jeg har stadig nok gåpåmod og selvtillid i banken til at kunne spille noget flot fodbold. Det er ikke noget, der hæmmer mig, siger han.

- Som fodboldspiller vil man gerne spille, men jeg synes ikke rigtig, at det har gjort det store ved humøret. Landsholdet er anderledes end at spille på klubholdet. Så det hak, man måske har fået i klubben, er ikke større, end at jeg nok skal finde ud af at spille nogle landskampe også, lover Christian Eriksen, der egentlig føler, at han stadig er den samme spiller som tidligere.

- Den måde, jeg spiller på, betyder, at der bliver taget flere chancer end i andre positioner, og så bliver der selvfølgelig også begået flere fejl.

- Men de rigtige beslutninger skal også udføres rigtigt, og der har der måske lige manglet lidt. Jeg har været i de rigtige situationer, men ikke truffet de rigtige beslutninger, så det har også handlet om at mangle den sidste skarphed. Det er noget, man selv må arbejde med. Og det gør jeg også, understreger midtbanespilleren, der stadig føler, at der er tillid til ham i Tottenham.

- 100 procent. Der er ingen forskel. Jeg spiller lidt mindre i år, men der er mange spillere, som har spillet mindre i år. Og vi har stadig tillid til hinanden, understreger danskeren, der ikke sætter sammenhæng mellem den manglende spilletid og hans kontrakt, som udløber til sommer.

- Det må du spørge klubben om. Jeg føler ikke, der er en sammenhæng, der i hvert fald er sikker på spilletid, når det er Åge Hareide, der sætter holdet.

Christian Eriksen mødte den danske presse efter en skidt periode. Foto: Lars Poulsen

