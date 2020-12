Eriksen får stor advarsel

Danmarks største stjerne er i problemer. Situationen er kritisk og ikke holdbar for Christian Eriksen i Inter.

Siden den seneste landskamp mod Belgien har den 28-årige kreatør blot spillet 12 minutter i tre kampe for Inter.

Og den manglende spilletid har ikke gået landstræner Kasper Hjulmands næse forbi.

For første gang udtrykker landstræneren nu bekymringer over situationen for Danmarks største stjerne.

Christian Eriksen og Antonie Conte er ikke de bedste venner. Danskeren skal have mere spilletid for ikke at give landstræner Kasper Hjulmand bekymringer frem mod VM-kvalifikationen, der begynder til marts. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix.

Landstræneren tænder advarselslampen for Christian Eriksen forud for VM-kvalifikationskampene til foråret, hvor Danmark skal spille alle ti kval-kampe fra marts til november.

Til marts starter Danmark nemlig med hele tre kampe på programmet i kvalifikationen, hvor Christian Eriksen nuværende situation simpelthen er uholdbar.

- Det er klart et problem, hvis ikke Christian får mere spilletid, end tilfældet har været på det seneste. Så kan han helt sikkert ikke være på sit bedste i marts, siger landstræner Kasper Hjulmand og uddyber:

- Ligesom for alle andre gælder det også for Christian, at han får rytme, når han spiller fast. Hvis han er ude af holdet i længere tid, så er det selvfølgelig ikke det bedste for landsholdet, lyder meldingen.

På den måde lægger landstræneren indirekte et pres på Christian Eriksen for at få ham til at finde et alternativ til Inter i januars transfervindue.

Han kom til den italienske storklub i januar i år, tegnede en kontrakt til sommeren 2024, men Antonie Conte har ikke danskeren som sin favoritspiller. Det har efteråret været en klar indikation på.

Christian Eriksen blev ydmyget søndag, han blev indskiftet som den femte spiller og blot fik et minut på banen. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix.

I søndagens 3-1 sejr over Bologna ydmygede Conte nærmest den danske kreatør ved først at indskifte ham ét minut før slutfløjtet.

Det ligger i luften, at Christian Eriksen enten skal sælges eller udlejes i januar, så han igen kan få kontinuerlig spilletid og derved være i topform til VM-kvalifikationen og EM-slutrunden, der også venter næste år.

FAKTA: Danmarks vej til VM i 2022 Kasper Hjulmand og co. kan nu begynde at lægge planer for, hvordan Danmark kan kvalificere sig til VM i 2022. Mandag blev der sat navne på, hvem Danmark skal møde i kvalifikationen. Danmark endte i gruppe F og skal møde: - Østrig. - Skotland. - Israel. - Færøerne. - Moldova. Danmarks ti kvalifikationskampe skal spilles på følgende datoer: - Kamp 1: 24./25. marts 2021. - Kamp 2: 27./28. marts 2021. - Kamp 3: 30./31. marts 2021. - Kamp 4: 1./2. september 2021. - Kamp 5: 4./5. september 2021. - Kamp 6: 7./8. september 2021. - Kamp 7: 8./9. oktober 2021. - Kamp 8: 11./12. oktober 2021. - Kamp 9: 11.-13. november 2021. - Kamp 10: 14.-16. november 2021. - Eventuelt playoff: 24.-29. marts 2022. Kilder: Fifa, Uefa. Vis mere Luk

- Skrid, Eriksen

