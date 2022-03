Eriksen forbavset: Det er jo ren idioti

Det virkede meget mærkeligt.

Christian Eriksen kiggede også overrasket op, da han under et interview med en tv-station lørdag aften, pludselig blev ramt af en mønt - kastet af en tilskuer til landskampen mellem Holland og Danmark.

Den ramte ham på ryggen og gjorde ingen skade.

Men en håndfuld centimeter i den forkerte retning, og den havde truffet comeback-kongen i hovedet.

I tv-studiet hos Kanal 5 ironiserede han og værterne Zak Egholm, Lars Jacobsen og Thomas Gravesen over det besynderlige optrin.

- Måske var han Feyenoord-fan, kom det med et glimt i øjet fra ekspert-panelet med slet skjult reference til Eriksens Ajax-fortid - og det paradoksale i, at nogen skulle have lyst til at tyre en mønt efter manden, der gjorde comeback efter sit kollaps i Parken i juni.

Eller også var det en frustreret person, der havde spillet penge på, at Eriksen ikke ville gøre comeback - eller ikke ville score. Eller hvad man nu ellers kan tænke sig til.

- Det er jo idioti, sagde hovedpersonen selv i interviewet, hvor han hellere ville forholde sig til at være tilbage.

- Det var da fedt, og jeg er glad for, at det er forløbet så godt, sagde han om at vende retur til landsholdet og gøre comeback, selvom returneringen til landsholdslejren blev udsat nogle dage grundet en positiv coronatest.

Og om målet:

- Den sidder jo okay. Det gør den jo. Men man ved jo godt, hvor den skal hen, når man får den, sagde han.

Målet var Christian Eriksens 37. i rødt og hvidt. Dermed indhentede han Michael Laudrup på listen over de mest scorende spillere i landsholdets historie.

Landsholdets mest scorende spillere

1. Poul 'Tist' Nielsen - 52 mål (38 kampe)

Jon Dahl Tomasson - 52 mål (112 kampe)

3. Pauli Jørgensen - 44 mål (47 kampe)

4. Ole Madsen - 42 mål (50 kampe)

5. Preben Elkjær - 38 mål (69 kampe)

6. Michael Laudrup - 37 mål (104 kampe)

Christian Eriksen - 37 mål (110 kampe)