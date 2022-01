Eriksen fortsætter karrieren: Jeg vil til VM i Qatar

Står det til ham selv, så vil Christian Eriksen snart være at finde på landsholdet igen.

Fodboldkarrieren er nemlig ikke slut fortæller han til DR.

- Mit mål er, at jeg skal til VM i Qatar, siger Christian Eriksen.

Lægerne stiller sig ikke vejen for Eriksens drøm, og det vil han i så fald heller ikke selv. Accepten fra lægerne er det grønne lys, som Han fortæller, at der ikke er nogen grund til ikke at fortsætte fodboldkarrieren. Lægerne har sagt god for det efter masser af undersøgelser, og det føles for ham som et grønt lys til at komme i gang med at spille fodbold igen.

Christian Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han kollapsede med et hjertestop og blev genoplivet på græstæppet i Danmarks EM-åbningskamp mod Finland i juni.

Hvis han skal til VM i Qatar, skal han have fundet sig en klub. Lige nu er han uden en arbejdsgiver, fordi hans kontrakt i italienske Inter blev ophævet i december.

I Italien er det således ikke muligt at blive godkendt som professionel sportsudøver, hvis man har en pacemaker som den, Christian Eriksen fik indopereret efter sit kollaps i Parken.

Hvor han ender, tør han endnu ikke spå om, men han vil tage beslutningen sammen med sin familie, når han har sine muligheder på det rene.

Han slår desuden fast, at han ikke frygter at falde om med et nyt hjertestop.

- Overhovedet ikke. Ikke det fjerneste. Jeg var lidt i starten påpasselig med, hvor meget kan ens hjerte holde til nu, efter hvad der er sket og ligesom teste det igennem, men jeg føler, jeg er blevet clearet og er blevet testet og holdt hånden over så meget, som jeg overhovedet kunne.

- Så nej, jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen, siger Eriksen.

Christian Eriksen har tidligere i karrieren tørnet ud for Ajax og Tottenham, inden han i januar 2020 skiftede til italienske Inter.

Han har fået en stor del af sin fodboldopdragelse i OB, hvor han også har holdt sig fysisk i gang i noget af den tid, der er gået, siden han faldt om i juni.

