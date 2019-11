Eriksen hånet med sex-rygte

Midt i den hektiske og intense kamp måtte Christian Eriksen abstrahere fra hånlige tilråb fra lægterne på det enorme stadion i Dublin.

Ikke fordi han var skidt spillende, men fordi de irske tilhængere havde opfanget en historie, som cirkulerede i oktober.

Et ondsindet rygte om, at Tottenham-holdkammerat Jan Vertonghen skulle have været sammen med Eriksens kæreste, gik viralt, og den danske landsholdsstjerne valgte at kommentere det.

- Bullshit, skrev han ved daværende lejlighed.

Det gav de irske fans pokker i, viser en video fra Aviva Stadium.

Ireland fans singing "Jan Vertonghen, he's s*agging your wife," to Christian Eriksen everytime he takes a corner this evening. #THFC pic.twitter.com/i7rkHcHHUZ — Talking THFC (@TalkingTHFC) November 18, 2019

- Jan Vertonghen knalder din kone, lød det fra tilskuerne, der gjorde alt for at hyle Danmarks største stjerne ud af den på den afgørende aften.

Det var dog Christian Eriksen, der lo sidst i Dublin. Også selvom han kun fik en lav karakter efter skæbnekampen.

Det danske landshold fik det nødvendige resultat og sikrede EM-billetten.

Selvom Eriksen ikke var den store faktor i den sidste kamp, så har han i den grad gjort sig gældende i kvalifikationen, hvor han har stået for fem mål og fire oplæg.

