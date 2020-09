Eriksen: Her er min fremtid

Med det vigtigste arbejdsredskab foran sig – de orangefarvede støvler – er Christian Eriksen klar til kamp efter ti dages ferie.

Fysisk var han på ingen måder slidt ned oven på et halvår med mindre end 50 procent af den mulige spilletid for Inter. Til gengæld var han mentalt træt oven på et hektisk forår, der sluttede med den anden tabte finale på to år.

Til trods for den skæve start, hvor Christian Eriksen kun har spillet fire hele kampe siden skiftet i januar, maner han nu alle spekulationer om et forestående klubskifte til jorden.

- Jeg er det rigtige sted. Inter er det rigtige for mig, siger han med overbevisning i stemmen i landsholdslejren i Helsingør.

Vil du overveje at søge væk, hvis du ikke får spilletid i starten af den nye sæson?

- Nu må vi se, hvordan den nye sæson kommer i gang. Men lige nu har jeg altså ingen andre tanker end Inter.

Så hvor spiller du 6. oktober, når transfervinduet er lukket?

- Så spiller jeg med meget stor sandsynlighed i Inter. Jeg har jo fire år tilbage af min kontrakt, siger Christian Eriksen og afliver dermed vedvarende spekulationer i specielt italiensk presse om, at han er på vej retur til Premier League.

Men Christian Eriksen erkender, han ikke har været tilfreds med den spilletid, han har fået de seneste seks måneder efter klubskiftet.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have spillet mere. Men det er jo trænerens beslutning, hvem der spiller. Vi vandt mange kampe, og så er det naturligt, at træneren ikke skifter så meget ud på holdet, forklarer Christian Eriksen.

Ude af mine hænder

Christian Eriksen kan ikke selv styre alle de rygter, der konstant kredser om ham og Inter. Senest har der været historier om, at endnu en konkurrent, Arturo Vidal, kan være på vej til klubben.

- Jeg har vænnet mig til den slags. Der er hele tiden historier om det ene eller andet. Det er rygter, som jeg ikke selv kan styre.

- Og når jeg ikke har mulighed for at påvirke den slags, så kan jeg ikke rigtig forholde mig til det, forklarer han.

Christian Eriksen har ikke fået nogen forklaring, hvorfor Antonio Conte ikke har set hans vej. Sådan er det ikke i moderne topfodbold. Her sætter træneren sit hold. Og svigter dem han har valgt, kommer andre til.

Forud for den nye sæson har han blot haft ti dages ferie. Men det føler han ikke bliver et problem, selv om det bliver en lang og krævende sæson. Inter skal spille i Serie A, Champions League og på landsholdet venter et år med tre turneringer: Nations League, VM-kvalifikation og EM-slutrunden.

- Da vi havde tabt finalen mod Sevilla, var jeg mere mentalt end fysisk træt. Det var hårdt at være isoleret så lang tid på hotellet i Tyskland, forklarer han.

Han mener, han fodboldmæssigt er på samme niveau nu, som vi tidligere har set i landsholdsregi.

- Måske kan det også være positivt, at jeg ikke har spillet så mange kampe her i foråret. Det er faktisk første gang jeg møder ind i en landsholdslejr, hvor jeg ikke kommer fra et program med rigtig mange kampe, påpeger han.