Eriksen hylder Hareide på Instagram

Christian Eriksen siger pænt tak for tiden som landstræner til afgående Åge Hareide

Onsdag blev det officielt, at Åge Hareide har stået i spidsen for Danmark for sidste gang, da UEFA endeligt aflyste Danmarks testkampe i juni.

Det har naturligvis fået flere af Hareides nu forhenværende spillere til at sige tak for denne gang, og fredag var det Danmarks absolut største profil under nordmandens regime, der sendte en hilsen.

- Der skal også lyde et kæmpe tak til Åge for hans som dansk landstræner herfra.

- Det har været en fornøjelse både på og udenfor banen. Mange sejre og mange mål - og meget få nederlag i en enestående stime!

- Tak for alt, du har givet mig og os på landsholdet, skriver Christian Eriksen på Instagram.

Og Inter-spilleren kan da også roligt være personligt tilfreds med tiden under Hareide.

25 af hans 31 landskampsmål er scoret i Hareides 42 kampe som chef, mens det blot blev til seks mål i langt flere kampe under Morten Olsens ledelse.

Foto: Lars Poulsen

Det danske landshold formåede at vinde 21 kampe, spille 18 uafgjort og tabte blot tre kampe i Åge Hareides 42 kampe.

Stimen, Christian Eriksen henviser til i sit opslag, er naturligvis de 34 kampe på stribe, som Danmark ikke har tabt, hvis man udelukkende medregner ordinær tid. Og ikke medregner vikarernes kamp i Slovakiet, hvor nordmanden ikke stod i spidsen for Danmark.

Åge Hareides kontrakt stod oprindeligt først til at udløbe efter EM, men aflysningen gør, at der ikke er flere opgaver tilbage. Han erstattes af Kasper Hjulmand til sommer.

