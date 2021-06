Eriksen-hyldest går verden rundt

Det var ikke kun i Parken og foran de danske tv-skærme, at gåsehuden trængte igennem sommerheden, da EM-kampen mellem Danmark og Belgien var ti minutter gammel.

For spillernes og publikums reaktioner rørte fodboldfans over hele verden, og sportsmedierne bemærkede over en bred kam, at der blev klappet til ære for Eriksen.

Tilskuerne lagde for, og da spillerne fik bremset spillet stemte de i sammen med trænere, holdledere, dommere og officials i Parken. Et helt minut med hyldest.

Ekstra Bladet har samlet en beskeden buket af de medier, der har omtalt episoden. Fra Europa over Asien, til Afrika og Nord- og Sydamerika:

