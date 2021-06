Eriksen i landsholdslejren: Gik med sin søn i hånden

Christian Eriksen blev tidligere fredag udskrevet fra Rigshospitalet og har været forbi landsholdslejren i Helsingør.

Holdet har base på Hotel Marienlyst, og TV3 Sports Mads Laudrup var tæt på hotellet, da Christian Eriksen tidligt på eftermiddagen overraskende dukkede op.

Det rapporterer han fra landsholdslejren.

- Lige pludselig kører der to biler ind. Den forreste er ikke så interessant, men den næste bil er med Christian Eriksen og hele familien.

- Han har været inde og sige hej til landsholdsspillerne. Han har spist frokost med dem og er nu tilbage i privaten, siger Mads Laudrup til TV3 Sport.

Landsholdet trænede kl. 12, og Christian Eriksen kom til Helsingør lidt før klokken 14, fortæller Mads Laudrup, der kort hilste på verdens for tiden nok mest omtalte fodboldspiller.

- Da han lige ser mig, kommer der lige et anerkendende nik begge vej. Han går med sin søn i hånden. Det var dejligt at se, at han var ved godt mod.

- Det så ud, som om han glædede sig til at komme ind og hilse på og se de landsholdsspillere, som han formentlig har savnet de seneste mange dage, siger Mads Laudrup.

Christian Eriksen blev hyldet i Nyhavn forud for torsdagens kamp mod Belgien.

Sammen med Sabrina Kvist Jensen har Christian Eriksen sønnen Alfred, der netop er fyldt tre år, og en datter på godt et halvt år.

Christian Eriksens nærmeste familie var i Parken lørdag aften, da den danske stjerne i kampen mod Finland faldt om med hjertestop.

Den 29-årige Inter-spiller blev heldigvis hurtigt genoplivet og har brugt de seneste dage på Rigshospitalet i København.

Han har fået indopereret en hjertestarter - en såkaldt ICD-enhed – og blev efter den succesfulde operation udskrevet fra Riget.

Christian Eriksen blev hyldet i forbindelse med torsdagens kamp mod Belgien. Foto: Lars Poulsen

Han sendte tidligt fredag aften en hilsen via DBU, hvor han takkede for den massive støtte, som han har oplevet fra nær og fjern de seneste dage.

'Tak for de utroligt mange hilsner - det har været fantastisk at mærke. Operationen er gået godt, og jeg har det efter omstændighederne fint.'

'Det har været fedt at se gutterne efter den flotte kamp i aftes. Jeg hepper på dem til kampen mod Rusland.’