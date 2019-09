Eriksen i transfer-limbo: Bare jeg selv kunne bestemme

MARBELLA (Ekstra Bladet): Der stod han så, Danmarks største stjerne, Christian Eriksen.

Straks i forsvarsposition, fordi han ikke ville tale om sin fodboldmæssige fremtid. Det, alle ønsker at høre fra ham, vil han ikke tale om. Lige nu.

Christian Eriksen har været Danmarks mest omtalte fodboldspiller henover sommeren. Ikke kun i danske medier, men overalt i Europa er han blevet linket til flere af de største europæiske klubber. Real Madrid, Juventus og Manchester United.

Mandag talte han for første gang med danske medier om sin situation, da han mødte den danske presse i sydspanske Marbella, hvor landsholdet forbereder sig til torsdagens EM-kvalifikationskamp mod Gibraltar.

- Jeg ville ønske, jeg selv kunne bestemme ligesom i Football Manager, men det kan jeg desværre ikke, siger Christian Eriksen lidt kryptisk.

Bemærkningen er en direkte henvisning til de ønsker, han har haft om at prøve en ny udfordring her i sommerens transfervindue, hvor der kun er ét år igen af aftalen med Tottenham.

Det er tre måneder, siden Christian Eriksen luftede tankerne om at prøve noget nyt, men på den sidste dag i transfervinduet er der endnu ikke sket noget for den 27-årige danske kreatør, der henover sommeren er blevet opereret i lyske- og maveregionen.

Mandag 18.30 stillede han for første gang op for at fortælle lidt om de tanker han går rundt med.

- Er du Tottenham-spiller, når transfervinduet lukker?

- Det ser du senere i dag, siger en kryptisk Christian Eriksen

- Kan du tale mere om din fodbold-fremtid senere på ugen, når vinduet er lukket?

- Det kan jeg måske.

- Var det forkert, da du tilbage i juni gik ud og sagde, du gerne ville prøve en ny udfordring efter seks år i Tottenham?

- Nej, det var det ikke. Men det er fodbold, og du ved aldrig, hvad der sker i fodbold. Mange ting spiller altid ind, siger Christian Eriksen.

- Har du på noget tidspunkt troet, at der var ved at ske noget her i transfervinduet?

- Ingen kommentarer.

- Du har været en af Europas mest omtalte fodboldspillere i sommerens transfervindue. Hvad tænker du om det?

- For mig er det ikke svært at tømme hovedet. Jeg læser ikke ret meget af det, der bliver skrevet. Og nu har jeg været med i mange år, hvor der hvert år har været mange rygter.

- Men det er klart, at det har været lidt mere voldsomt i år, fordi min kontrakt snart udløber, forklarer han.

- Der har stået meget forskelligt om mig. Jeg skulle have kigget på hus i Madrid, men jeg skal være ærlig og sige, at alt det skriveri er ikke noget, der forstyrrer mig. Overhovedet, fastslår han.

- Hvorfor er dit udgangspunkt, at du ikke taler om andet end landsholdet?

- Fordi det handler om landsholdet. For mig er det vigtigt at holde fokus på de to kampe.

- Kan du ikke forstå, at der interesse for din fremtid. Ikke kun fra os, men fra hele Fodbold-europa?

- Jo, det forstår jeg godt. Jeg ved, at mange mennesker interesserer sig for, hvor jeg skal spille. Sådan er det.

- Men alle de rygter, der kører om dig og andre spillere, er det ikke noget, I taler om blandt holdkammeraterne?

- Selvfølgelig gør vi det. Vi driller hinanden. Sådan er det i en topklub, hvis du har gjort det godt. Der vil altid være rygter. Uanset om det er mig eller en holdkammerat det handler om.

