Eriksen imponeret af Højlund: Kan se ham i United

Rygtestrømmen har kørt i månedsvis om Rasmus Højlunds fremtid.

Den 20-årige danske komet bliver konstant nævnt i forbindelse med et skifte til Manchester United. Og det er også fra de skribenter, der følger Manchester United meget indgående.

Et sommerskifte til Old Trafford og som holdkammerat med Christian Eriksen er ikke længere en urealistisk mulighed, men et scenarie, der kan åbne sig i løbet af de kommende måneder.

Rasmus Højlunds favoritklub er Manchester United. Klubbens danske profil Christian Eriksen kan godt se landsmanden skifte til dem i løbet af sommeren. Foto: Emil Agerskov.

For det er ikke en af den slags rygter, der bare dukker op. Der er bund i budskabet, når Højlund nævnes som en mulighed i en af verdens største fodboldklubber.

- Jeg kan godt se Rasmus i Manchester United, men jeg har ikke anbefalet ham til manager Erik ten Hag, siger Christian Eriksen med et skævt smil fra landsholdslejren i Helsingør.

- Jeg skulle jo lige se ham an først her i landsholdslejren, uddyber Christian Eriksen, der er blevet imponeret over, hvor stærkt det er gået for Atalanta-angriberen den seneste sæson.

- Rasmus er en fantastisk fyr og en god spiller. Han har virkelig udviklet sig fornemt i Atalanta.

- Men hvad klubben ender med at gøre, skal jeg ikke kunne svare på, siger den 31-årige landsholdsprofil.

Christian Eriksen måtte syes med to sting, efter han var for tæt på Philip Billings ene støvle. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det ser mere voldsomt ud end det er. Christian Eriksen har fået lidt af et sæbeøje og måtte syes, efter han kom for tæt på Philip Billings ene støvle. Foto. Tariq Mikkel Khan.

Fik et sæbeøje

På førstedagen i landsholdslejren fik Christian Eriksen noget af et sæbeøje, da han ved et uheld løb ind i Philip Billings støvle.

- Billings støvle var i hovedhøjde. Han troede måske det var bolden. Jeg fik to sting og alt er fint igen. Lige nu ser det bare lidt voldsomt ud

- Han har ingen grund til at være nervøs, jeg skal ikke have hævn, siger Christian Eriksen.

Christian Eriksen på træningsbanen sammen med Jesper Lindstrøm og Rasmus Højlund. Foto: Jens Dresling.

Han har haft en stor sæson i Manchester United, hvor han har hjulpet klubben tilbage i Champions League, selv om der har været en del bump på vejen.

- Manchester United er den mest unikke klub, jeg har været i. Det er en klub, hvor der er en kæmpe bevågenhed, fordi alle har en holdning til Manchester United.

- Jeg havde prøvet en del, da jeg kom til klubben. Så jeg vidste lidt om, hvad klubben var for en størrelse.

- For yngre spillere, der kommer til klubben, kan det godt være rigtig svært, fordi klubben nu engang har den størrelse, som den har, forklarer Christian Eriksen og sætter tingene lidt i perspektiv:

Christian Eriksen er tilbage på landsholdet, efter han måtte sidde ude i de to kampe i marts, fordi han var skadet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- Det er ikke sådan, at vi bliver sendt ud for at forklare os foran pressen. Men du kan ikke lukke tingene ude, fordi vi alle har sociale medier og mobiltelefoner, hvor tingene kører.

- Vi kan ikke bare slukke telefonerne og glemme alt, fordi alle vores informationer om træning og træningsmængde, får vi på mobiltelefonerne, påpeger han.

Sæsonen startede skidt med nederlag i de to første kampe. Siden blev tingene vendt på hovedet.

- Efter vi havde tabt de to første kampe, var det lige før folk begyndte at tale om, vi ville rykke ned.

Christian Eriksen har i sin første sæson i Manchester United været med til at spille klubben tilbage i Champions League. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix.

- Efterfølgende er det kørt meget op og ned. Der har været en god kamp, der ofte er blevet efterfulgt af en dårlig, påpeger Christian Eriksen, der var skadet og derfor ikke med i 0-7 blamagen mod rivalerne fra Liverpool.

- Det var virkelig en offday. Og det nederlag gør stadig ondt, som Christian Eriksen formulerer det.