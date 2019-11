Eriksen langer ud efter danske fans: - Ikke værdigt

Gibraltar er i den grad en miniput i fodboldverdenen, og derfor forventede de danske fans tilsyneladende også en opvisning i fredagens EM-kvalifikationskamp i Parken.

Danmark måtte dog nøjes med at føre 1-0 ved pausen. Til stor skuffelse for en del af de 24.033 fremmødte, der kvitterede ved at buhe de danske spillere ud til pausen.

Spillerne tog revanche i anden halvleg og vandt kampen 6-0, men Christian Eriksen gav ikke ligefrem de buhende tilskuere en del af æren for de mange mål i anden halvleg. Tværtimod.

Han var ikke tilfreds med tilskuernes opførsel, fortalte han til fodboldsitet bold.dk efter kampen.

- For det første vil de gerne se noget flot fodbold, og der var betingelserne i dag svære. Men jeg synes ikke, at var værdigt af dem, der sad og buhede ved pausen. Det var bestemt ikke værdigt, lød det fra Eriksen, der med de svære betingelser naturligvis henviste til det tvivlsomme underlag i Parken.

Gibraltar blev først medlem af UEFA i 2013 og deltog for første gang i en kvalifikationsturnering forud for EM 2016.

I denne EM-kvalifikation har de hentet nul point og må leve med en målscore på 2-25. Blandt andet på grund af to gange 0-6 mod Danmark. Begge holdets mål blev scoret i 2-3-nederlaget til Georgien.

I sidste runde kan Gibraltar se frem til et møde med Schweiz, der med en sejr vil kvalificere sig til EM 2020.

Christian Eriksen lod sig ikke imponere over de buhende fans. Her scorer han til 5-0. Foto: Lars Poulsen

