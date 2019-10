Eriksen midt i krisen: Min sværeste tid

- Hvis jeg som fodboldspiller tog alle rygterne til mig, ville jeg svæve på en sky, men jeg ved godt, at det hele ikke kan være sandt, siger Christian Eriksen, der stadig ikke vil tale om fremtiden efter denne sæson

HELSINGØR (Ekstra Bladet): Siden Christian Eriksen kom til Tottenham for mere end seks år siden, har rejsen været en stor succeshistorie.

Eriksen har godt nok ikke vundet noget som helst i Tottenham. Men under manager Mauricio Pochettino har holdet spillet noget af det mest underholdende, sprudlende og seværdige fodbold på den europæiske scene i flere år. Det førte dem i Champions League-finalen, hvor de i år tabte til Liverpool.

Christian Eriksen kommer ofte hjem efter en succesoplevelse. Det sker ikke for tiden. Tottenham er i krise. Nu skal landsholdets kreatør omstille sig til to landskampe den kommende tid. Foto: Lars Poulsen.

Store forventninger

Men lige nu blinker kriselamperne i Tottenham, der blot har én sejr i de seks seneste kampe. I sæsonens 11 kampe er det blot blevet til tre sejre. Og så er de tilmed sparket ud af den lille engelske pokalturnering, Carabao Cupen, til Colchester fra den fjerdebedste række.

- Det er helt sikkert min sværeste tid lige nu i Tottenham. Det første år, da jeg kom, var nok lidt op og ned, men siden Pochettino kom i 2014 har det været en succeshistorie, forklarer Christian Eriksen og uddyber:

- Forventningerne til os er på et helt andet niveau nu. Vi skal vinde hver gang, og det er samme følelse, vi også har som spillere.

- Meget fokus bliver hurtigt negativt. Vi skal som spillere forsøge at holde alle de negative ting helt ude. Men hvad årsagen er til vores resultater er faktisk svært at svare på.

- Vi får ikke lukket kampene, selv om vi er foran. Men vi har også været uheldige. Og derfor har vi på mange måder været med til at gøre tingene meget sværere for os selv, påpeger Christian Eriksen.

Han køber på ingen måder præmissen om, at den sportslige nedtur hænger sammen med, at flere profiler var på vej væk i sommer. Det gælder blandt andre Toby Alderweireld, Danny Rose og ikke mindst ham selv.

- Det har slet ingen betydning. Alle er professionelle og i alle klubber er der snak om spillere som skal væk. Den side af sagen har ingen betydning i forhold til, hvordan vi har præsteret hidtil i sæsonen, påpeger han.

Han stiller op til en snak med de danske medier på betingelse af, at hans fodboldmæssige fremtid ikke er til debat. Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at forholde sig til fremtiden, hvor der konkret er en udløbsdato – 30. juni næste år udløber aftalen med Tottenham.

Hvis jeg tog alle rygterne til mig, ville jeg jo svære på en sky, siger Christian Eriksen, der de seneste år er sat i forbindelse med mindst 12 klubber. Foto: Lars Poulsen.

Tager mig ikke af rygterne

Hvis man ser på de seneste par år, har den 27-årige kreatør været rygtet til mindst 12 klubber. Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain og Manchester United betragtes som de varmeste bejlere.

For hovedpersonen har et liv i rygtemøllen stået på dagsordenen, siden han som ungdomsspiller førte sig frem i OB for mere end ti år siden. Siden kom skiftet til Ajax.

- Hvis jeg som fodboldspiller tog alle rygterne til mig, ville jeg svæve på en sky. Men jeg ved godt, at det hele ikke kan være sandt, siger Christian Eriksen og forklarer:

- Det påvirker mig ikke, hvad der bliver skrevet. Men jeg ved jo godt, at jo større navnet bliver internationalt, jo mere bliver der skrevet, siger Christian Eriksen, der til hverdag lever en beskyttet tilværelse i England.

Her behøver han ikke tale med nogen som helst. Efter kampene er det frivilligt om spillerne ønsker at tale med pressen.

- I er heldige og mere forkælede, fordi jeg nu sidder her og taler med jer, mener Christian Eriksen.

Ofte er han vendt hjem til landsholdet med en succesoplevelse. Nu kan han skubbe problemerne i Spurs i baggrunden og fokusere på den vitale kamp mod Schweiz.

- Energiniveauet skal helt sikkert højere op. Det bliver noget særligt, noget helt specielt med udsolgt i Parken. Det har så stor betydning for os, siger han.

