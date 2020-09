Eriksen overbeviste mig

- Når en træner med Mourinhos meritter vil have dig, så er det svært ikke at springe op på hesten, forklarer Pierre Emile Højbjerg efter skiftet til Tottenham

Pierre Emile Højbjerg har været hovedperson i sommerens foreløbig største klubskifte set med danske landsholdsbriller. Midtbanespilleren har i hvert fald haft god tid til at forberede sig på det ventede klubskifte, der kørte som en føljeton gennem længere tid, inden det endeligt faldt på plads tidligere på måneden.

Men Højbjerg gjorde sit arbejde grundigt, før han sagde ja til Tottenham.

Forud for landsholdets første træning under Kasper Hjulmand afslører han, at han først blev endeligt overbevist efter en snak med Christian Eriksen, der rejste fra Tottenham i vinter efter seks et halvt år i klubben.

- Jeg ringede til Christian og tog en snak. Jeg havde nogle spørgsmål, som jeg ville have opklaret. Og det var virkelig positivt.

- Den snak, jeg havde med Christian, forstærkede min lyst og følelse til at skifte til Tottenham, forklarer Pierre Emile Højbjerg, der mandag måtte kigge langt efter Christian Eriksen.

Landsholdets største stjerne havde fået en ekstra fridag og møder først tirsdag ind i landsholdslejren.

Pierre Emile Højbjerg spurgte Christian Eriksen til råds, inden han skrev under på en aftale med Tottenham for de kommende fem år. Foto: Lars Poulsen.

Gode samtaler med Mourinho

Men forud for skiftet har Pierre Emile Højbjerg også haft mange og lange samtaler med manager Jose Mourinho. Og de samtaler har gjort ham meget fortrøstningsfuld.

- Vi har haft nogle rigtig gode samtaler, hvor Mourinho har fortalt mig, jeg skal gøre holdet bedre og tage ansvar.

- Når en træner med det cv, de meritter og ambitioner vil have dig, så er det svært ikke at hoppe på hesten. Så på den måde var det ikke særlig kompliceret til sidst at vælge Tottenham, som Pierre Emile Højbjerg formulerer det.

Den nye landstræner Kasper Hjulmand havde sine papirer med på træningsbanen til den første træning, hvor Pierre Emile Højbjerg nu skal overbevise ham om, han skal spille fast centralt på banen. Foto: Lars Poulsen.

Det skader mig ikke

Pierre Emile Højbjerg tog landsholdet med storm, da han debuterede i 2014 og året efter stod og græd, da Danmark havde besejret Serbien i Parken.

Højbjerg var på rekordtid blevet landsholdets nye, unge darling.

Siden kom en periode på to år – fra oktober 2016 til oktober 2018 – hvor han var sat af. Daværende landstræner Åge Hareide fravalgte ham efter landsholdets seneste nederlag i oktober 2016 mod Montenegro, fordi han spillede for sig selv og ikke holdet, begrundede nordmanden.

Siden blev han vraget til VM og først taget til nåde i oktober 2018. Men han har endnu ikke evnet at sætte sig permanent på en af de centrale startpladser på midtbanen.

Det er nu, han skal overbevise den nye landstræner om, han er modnet og klar til at løfte den opgave.

- Jeg er motiveret, føler mig meget engageret i det her nye projekt og den rejse, der ligger forude med landsholdet.

- Tiden må vise, om skiftet til Tottenham hjælper mig til en fast plads på landsholdet. Men jeg tror nu ikke, mit skifte er negativt i forhold til landsholdet.

- Jeg træner på et højere niveau med dygtigere spillere, så jeg er sikker på, at det også er med til at udvikle mig, forklarer Pierre Emile Højbjerg.

