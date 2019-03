'Eriksen overgår Laudrup'

PRISTINA (Ekstra Bladet): Michael Laudrup er Danmarks største fodboldspiller nogensinde. Kan han overgås, eller forbliver han altid den største?

Danmarks landstræner, Åge Hareide, er af den opfattelse, at Tottenham-profilen på sigt kommer til at overgå Michael Laudrup, der nåede at spille i både Juventus, Real Madrid og Barcelona.

- Michael spillede, da jeg var aktiv. Han var en stor spiller. Men Christian spiller i en helt anden tidsperiode i fodbolden.

- Fodbolden har ændret sig meget fra dengang. Nu spiller de flere kampe, træner langt hårdere og har meget sværere kampe. Jeg tror, Christian kan overgå Michael Laudrup, hvis han fortsætter med at holde sig skadefri, mener landstræneren

Selv om Christian Eriksen har haft et travlt program med Tottenham hjemme i Premier League og i Champions League, skal han ikke forvente at blive sparet, selv om modstanderen ’kun’ er Kosovo.

Åge Hareide har planer om at starte med det stærkest mulige mandskab, men han slår samtidig fast, at samtlige seks udskiftninger bliver benyttet undervejs.

Det betyder formentlig, at Christian Eriksen får et lille hvil efter pausen, hvor landstræneren kan se nye spillere i aktion. For det er trods alt kun en forberedelseskamp til mødet med Schweiz på tirsdag i Basel.

