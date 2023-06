Eriksen rykker tilbage

Han startede lige bag angriberne, men er med årene rykket længere tilbage på banen.

Og det er også der, vi skal forvente at se ham i fremtiden.

For Christian Eriksen har de senere år fået en lidt anden rolle, der først og fremmest betyder færre mål, men nødvendigvis ikke færre assists.

Christian Eriksen scorer færre mål, men han næsten samme antal assists, efter han har fået en anden rolle centralt på midtbanen de senere år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det har vi set i Manchester United, hvor han primært er blevet benyttet i en 8’er-position centralt.

Og det er også her, vi skal se ham de kommende år på landsholdet, forsikrer Kasper Hjulmand.

- Christian vil spille i en lidt mere tilbagetrukken rolle med lidt flere afleveringer. Og det klæder virkelig hans spil, fordi Christian er dygtig til at skabe flow i spillet og tage temperaturen på kampene, forklarer Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen fik Philip Billings støvle i ansigtet og måtte syes med to sting, men det ser værre ud, end det er for landsholdsprofilen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Hovedpersonen har også fundet sig godt til rette med en anden position, hvor han måske ikke kommer til det samme antal afslutninger, som vi så i starten af karrieren.

- Jo ældre jeg bliver, desto mere langsommere bliver jeg. Det passer mig rigtig fint at spille lidt længere tilbage. Det har ligesom fulgt med min udvikling, påpeger Christian Eriksen.

Landstræneren er af den overbevisning, at Christian Eriksen over de kommende år kan få en lidt dybere playmakerrolle, hvor han ofte vil have tre medspillere foran sig, så han på denne måde kan sætte spillet op.

- Jeg tror, Christian de kommende år kan blive endnu stærkere og mere toneangivende på den position.

Christian Eriksen er de senere år rykket længere tilbage på banen. Foto: Jens Dresling

- Det klæder også Christian spil, vi ser ham i den rolle, fordi han er så spilintelligent, mener Kasper Hjulmand, der faktisk godt kan se Eriksen rykke lidt længere tilbage på banen om nogle år.

- Christian skal spille i 8’er-positionen nogle år, men det er ikke fremmed for mig at se ham i 6’er-positionen (defensiv midtbane) om nogle år. Det er også noget, der kan være med til at forlænge hans karriere, hvis han kommer til at spille den position.

Kasper Hjulmand tror Christian Eriksen kan forlænge sin karriere, hvis han slutter som defensiv midtbane om nogle år. Foto: Jens Dresling

- Da han spillede i Inter forsøgte Antonie Conte faktisk med ham som 6’er. Så helt uvant er det ikke for Christian på længere sigt, påpeger Kasper Hjulmand, der med et skævt smil også erkender, at vi nok ikke skal forvente at se Eriksen endnu længere tilbage på banen.

Christian Eriksen og det danske landshold spiller fredag i Parken mod Nordirland. Mandag møder de Slovenien på udebane i EM-kvalifikationen.