Eriksen slået til blods: Her er forklaringen

Et tilfældigt sammenstød under mandagens træning var skyld i, at Christian Eriksen fik én på øjet

Han ligner én, der har været i slåskamp, men der er ingen grund til bekymring.

For selvom Christian Eriksen i forbindelse med det danske landsholds første træning i Helsingør fik én på øjet, så er han klar til kamp.

Den danske Manchester United-stjerne måtte ellers syes over det venstre øje, efter han røg i et sammenstød under mandagens træning.

- I et lille spil på en lille bane, hvor der var ikke var så meget plads, var han involveret i et tilfældigt sammenstød og blev ramt på øjet. Det er jo, hvad der sker, forklarer landsholdets assistenttræner, Morten Wieghorst.

- Jeg synes faktisk, at den her gruppe er rigtig gode til at have den rette intensitet under træning, men samtidig passer på hinanden. Det var et hændeligt uheld, der er ikke så meget mere i det. Og Christian har jo prøvet det, der er værre.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Missede møde med fans

Den danske landsholdsprofil måtte ellers udgå af mandagens træning for at blive lappet sammen.

Det betød, at han ikke tog del i den efterfølgende autografskrivning, hvor omkring 2000 fans var mødt op i Helsingør.

- Så fedt at se jer alle sammen i dag! Ked af, at jeg ikke kunne skrive nogle autografer! Men skulle lige syes, skrev Eriksen senere mandag.

Her tilføjede han også, at 'alt var ok'.

Dermed er den danske stjerne også klar til at komme i aktion fredag, når det danske landshold i et udsolgt Parken tager imod Nordirland i EM-kvalfikationen.

Tre dage senere gæster Eriksen og co. Slovenien.

