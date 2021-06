Eriksen til holdkammeraterne: I er så seje

Christian Eriksen fulgte med på afstand, selv om han også var en slags hovedperson i Danmarks EM-kamp mod Belgien torsdag aften.

Selv om Danmark gik fra banen med et 1-2-nederlag, var Eriksen stolt af den indsats, som hans holdkammerater leverede, fem døgn efter at fynboen blev båret væk fra Parken efter at have modtaget behandling for et hjertestop.

Allerede kort efter torsdagens slutfløjt havde han sendt en besked ud i landsholdsspillernes WhatsApp-gruppe.

Det fortæller Martin Braithwaite på et pressemøde.

- Han har sendt en besked til os i vores WhatsApp-gruppe, hvor han skrev, 'I er bare så seje'. Det tror jeg, at han skrev.

- Jeg har ikke selv haft tid til at se den, for jeg har også skullet ud og lave interviews, men jeg kunne se, allerede da jeg kom ind i omklædningsrummet, at der var en besked fra ham, siger Braithwaite.

Christian Eriksen blev hyldet både før og under kampen. Kort før kampstart lå der en enorm dansk landsholdstrøje med 10-tallet og 'Eriksen' påtrykt.

Da der var spillet ti minutter af opgøret, blev spillet stoppet i et minut, mens alle spillere og resten af nationalarenaen klappede.