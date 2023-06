Eriksen tog ordet: - Jeg blev meget rørt

125.

Så mange landskampe er Danmarks anfører, Simon Kjær, noteret for, efter han fredag var på banen i den dramatiske 1-0-sejr over Nordirland i EM-kvalifikationen.

En milepæl for den danske midtstopper, der efter sejren fortalte Ekstra Bladet og den øvrige danske presse, at han blev emotionel i omklædningsrummet.

Det skyldes, at det var Christian Eriksen, der tog ordet.

- Det var meget, meget specielt, og det blev jeg meget rørt over. Jeg har prøvet meget, men lige med Christian er det noget utrolig specielt og er blevet en ting, jeg altid vil blive rørt over.

- Når det handler om Christian, og det bliver lidt følsomt, så kan jeg mærke, at han har speciel plads for mig, siger Simon Kjær med tanke på den junidag for to år siden, hvor den danske stjerne kollapsede i Parken under EM-kampen mod Finland.

Annonce:

- Vi har været igennem mange ting. Nu er jeg stukket lidt af fra ham, og det er jeg glad for. Men han skal nok nå at indhente mig, siger Kjær med et stort smil om Eriksen, der er noteret for 121 A-landskampe.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Aldrig drømt om det

125 landskampe i rødt og hvidt er et også et tal, der er større, end Simon Kjær nogensinde kunne have forestillet sig.

- Det er mange. Det har jeg sgu aldrig drømt om, må jeg ærligt sige.

- Jeg har også lært, at jeg skal tage en dag ad gangen og en kamp af dagen. Det kan slutte fra den ene dag til den anden.

- Jeg mindes stadigvæk en dag mod Finland herinde. Der vidste jeg ikke, om jeg ville fortsætte med at spille fodbold. Nyd det. Sæt pris på det, du har. Lev i nuet, siger den danske anfører.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Bonnerup

Fuldstændig ligeglad

Efter sejren var Simon Kjær mest af alt en glad og tilfreds mand, selvom det danske landshold kun med nød og næppe sikrede sig de tre point.

Annonce:

I de døende minutter fik Nordirland nemlig udlignet, inden scoringen blev annulleret for offside.

Alligevel forstår den erfarne danske kaptajn fuldt ud, hvis fredagens præstation har skabt yderligere panderynker hos danskerne.

- Det forstår jeg 100 procent. Men fodbold er faser, fodbold er perioder. Nogle gange kører det bare, og de små marginaler falder ud til ens fordel.

- Andre gange skal du arbejde mere for det, og der er vi måske i en periode lige nu, hvor vi skal grave dybt og blive ved med at analysere, hvad vi skal gøre for at komme op på det niveau, vi alle gerne vil op på.

- Men det vigtige for mig er, at vi vinder fodboldkampe, og at vi stille og roligt kommer hen mod drømmen om at komme til EM. Om det så er en 'VAR-gong-gong' i dag eller ej, er jeg i realiteten fuldstændig ligeglad med. Det er tre point.

De tre point betyder, at Danmark topper sin gruppe i EM-kvalifikationen, inden der mandag venter en ny opgave mod Slovenien.