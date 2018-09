Eriksen tordner mod DBU: - Det er rigtigt ubehageligt at høre på

- Vi spiller hvert år et stort overskud hjem til DBU og derfor er det skuffende, vi har set DBU forsøger at fortælle en historie om vi ikke tænker på andet end vores egen pengepung, forklarer Christian Eriksen

Christian Eriksen og landsholdskammeraterne rakte hånden frem i sidste øjeblik i håbet om at forlænge den gamle landsholdsaftale i én måned, så de to kommende kampe – mod Slovakiet og Wales – kan afvikles. Men DBU afviste at forlænge aftalen.

Spillerne samles mandag

Derfor møder de danske landsholdsstjerner ikke frem i Wien, hvor Åge Hareide efter planen skulle samles med sin trup mandag middag.

Men Christian Eriksen, Simon Kjær, Kasper Schmeichel og de øvrige i landsholdstruppen forlader alligevel deres klubber og samles mandag et endnu ukendt sted for at tale om situationen og forberede sig på landskamp, hvis DBU pludselig kommer på andre tanker.

På den måde vil Åge Hareides udvalgte være klar til at træde til, hvis parterne pludselig skulle komme overens om en aftale.

Er de danske landsholdsspillere en samling forkælede millionærer, der kun tænker på sig selv og deres egen pengepung? Eller er de danske landsholdsspillere en trup, der tænker på helheden og dansk fodbolds bedste her midt i kaosset, hvor dansk fodbold reelt står uden landshold, fordi der ikke eksisterer en aftalen for landsholdsspillerne?

Landsholdets største profil, Christian Eriksen, er ikke et sekund i tvivl om, at hele landsholdstruppen tænker på hele fodbold-Danmark og på ingen måder er en samling egoistiske spillere, der ikke kan se ud over egen næsetip.

- Vi har set, at DBU forsøger at fortælle en historie om os spillere, at vi er grådige og skal tænke på andet end vores egen pengepung. Jamen, det er da os spillere, der hvert år spiller et stort overskud hjem til DBU, siger Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Sender stort beløb til DBU

- Vi har set, at DBU forsøger at fortælle en historie om os spillere, at vi er grådige og skal tænke på andet end vores egen pengepung. Jamen, det er da os spillere, der hvert år spiller et kæmpestort millionoverskud hjem til DBU, siger Christian Eriksen til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- DBU fortæller gerne i medierne, at nu skal vi også se på sammenhold, fællesskab og solidaritet - som om vi er helt ligeglade med helheden. Er det ikke det, vi gør, når vi altid med stort humør stiller op til eksempelvis DBU’s arrangementer med børn. Som når jeg er hjemme i min barndomsklub og spille fodbold med børnene. Det er simpelthen ikke rimeligt eller fair at beskylde os for ikke at tænke på andre end os selv. Det er i virkeligheden rigtigt ubehageligt at høre på, siger Eriksen.

- Der er ingen af os, der har glemt, hvordan det er at være en lille fodbolddreng med store drømme og store idoler, pointerer Christian Eriksen, der søndag med Tottenham led sæsonens første nederlag på 1-2 til Watford.

Han har ikke deltaget personligt i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale, men via medlemskabet af landsholdets spillerråd, er Tottenham-stjernen fuldt opdateret på, hvordan forhandlingsforløbet om en ny landsholdsaftale har foregået.

- Det er underligt at se DBU helt glemme, at alle de penge, de kan bruge på projekter med børn og breddefodbold jo faktisk kommer fra de resultater, som vi på landsholdet præsterer. Det behøver DBU såmænd ikke takke os for at gøre, for vi er stolte over at kunne hjælpe helheden i dansk fodbold, men det er lavt at male et falsk billede af os som skurke, fastslår Christian Eriksen.

DBU kan ikke eje os

Christian Eriksen er af den opfattelse, at der skal være ordnede forhold på landsholdet med en aftale om, hvad DBU kan tillade sig og hvad spillerne må, når de optræder i landsholdsregi. Samtidig mener han, at spillerne skal havde frihed til at indgå egne, individuelle aftaler, når de ikke optræder i landsholdsregi.

- Derfor kan DBU ikke få deres vilje med at eje os ved at ville eje vores individuelle kommercielle rettigheder.

- Hvordan vil DBU engang, når aftalen forhåbentlig er på plads, gå ud og sælge reklamer og sponsorater på vores gode image som landshold, når de forsøger at rive det image midt over og trække det gennem mudderet? konstaterer Christian Eriksen spørgende.

På trods af, at Christian Eriksen er det ubetinget største landsholdsnavn i Danmark, lægger han vægt på, at landsholdet får en kollektiv aftale, hvor alle får andel i indtægterne.

- Vi spiller også for hinanden på holdet, for vi er holdkammerater og kammerater. Det er en af grundene til, at vi har en kollektiv aftale. At det ikke bare er nogle få af os, som DBU kan bruge som blikfang til deres sponsorer, men at vi alle bliver brugt. Og alle får del i vores andel af de penge, som DBU tjener på sponsorer, siger han.

Dybt forundret

Spurs-profilen blev dybt forundret med den mail, han modtog i lørdags fra DBU efter forhandlingerne ved midnat fredag blev indstillet af DBU.

- Jeg troede, at det var løgn med de meldinger, der kom fra DBU i lørdags. Først fik vi en mail om, at DBU ikke ville forhandle mere, mens vi troede, at vi skulle have forhandlet denne her aftale færdig, så alting var i orden før landskampene.

- DBU prøver at få det til at se ud som om, det er os spillere, der ikke vil spille, men det er jo DBU, der ikke vil forhandle færdigt og lave en aftale, som vi kan spille med.

- Og så melder DBU ud, at vi i øvrigt alle sammen er fyret fra landsholdet, hvis ikke vi bare makker ret og spiller uden en aftale. Vi ville få betaling, ja, men vi er nødt til at have ordnede forhold med en kollektiv aftale, som det danske landshold har haft det siden engang i 1990'erne, siger Christian Eriksen.

Se også: DBU afviser spillerne: Det er et afbud

Se også: Forløbet bekræftet: DBU ville smide Agger af landsholdet

Se også: Landsholds-balladen eskalerer: - Det er så forkert, at det gør helt ondt!

Se også: DBU og spillere i krig: Kaos før landskampe