Eriksens agent: Han er det bedste sted

Fra en position længere nede i Europa har Christian Eriksens personlige agent og rådgiver, hollandske Martin Schoots, med følelserne uden på tøjet fulgt begivenhederne efter danskerens forfærdelige fald i Parken.

Og med lettelse har han modtaget de positive meldinger, han har fået fra Rigshospitalet kun 500 meter derfra.

- Det vigtigste er, at Chris er okay, siger han til Ekstra Bladet.

- Og det er jeg hundrede procent sikker på, at han er, for det har han selv fortalt mig.

Han føler sig meget beroliget af det, han hører fra den afdeling, Christian Eriksen befinder sig på.

- Det er virkelig positivt, at han er indlagt på et tophospital i Danmark. Der er ingen sprogbarrierer, og det er godt for alle.

Artiklen fortsættes under videoen ..

Belgiske Romelu Lukaku taler om sit venskab til Christian Eriksen

- Hans nærmeste familiemedlemmer er omkring ham, og det er en veluddannet stab også. Det er fantastisk at vide, at han og Sabrina har så dygtige fagfolk omkring sig, siger Martin Schoots og kalder dem for ’et utroligt stærkt par’.

- Under de nuværende omstændigheder er de det bedste sted, de kunne være.

Christian Eriksen er gennempassioneret omkring landsholdet. Her fejrer han, at han har scoret på straffespark. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet gennemførte også et sjældent interview om hans klient med den ellers meget pressesky rådgiver nogle dage før, Christian Eriksen lørdag aften faldt om.

En stor del af det er selvsagt ikke aktuelt at bringe, så længe der er uvished om Eriksen fodboldfremtid, men Schoots har godkendt, at vi bringer en del af hans udtalelser om Eriksens passion for det danske landshold, som han torsdag aften vil følge mod Belgien fra sygesengen.

For hollænderen, der tidligere har haft samme rolle for Jon Dahl Tomasson, er der slet ingen tvivl om, hvor meget netop landsholdet betyder for hans klient.

- For Christian er landsholdet det højeste af alt i fodboldsammenhæng, siger Martin Schoots, der mange gange har set den påstand dokumenteret i Eriksens udtryk.

- Jeg ved ikke præcis, hvad der sker med ham indvendig, men når han taler om landsholdet, føles det som om, han taler om noget, der står ham meget nært. Han er gennempassioneret omkring det.

Det særlige sammenhold på det danske landshold er noget, der appellerer til Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Agenten gætter på, at der i lille Danmark måske er en særlig forbindelse mellem spillere og fans.

- Christian spiller selvsagt for holdet, men han spiller sandelig også for folket, siger Martin Schoots.

- Jeg kan ikke se nogen forskel i hans udtryk fra dengang jeg sammen med hans far så ham få debut i Wien. Han føler sig stadig meget taknemmelig og stolt over at være i stand til at repræsentere sit land.

Han fortæller, at han over årene har rådgivet Christian Eriksen om mange forskellige emner.

- Men der var et emne, hvor han med sikkerhed aldrig ville lytte til mig, afslører hollænderen.

- Da Christian var en ung spiller, foreslog jeg et par gange, at han måske skulle droppe en venskabslandskamp et sted i Østeuropa for at holde sig helt frisk.

- Men det var forbudt område, fandt jeg ud af. Han ville for intet i verden sige nej til landsholdet. Det var urørligt.

- Hvis der er noget i Christians liv – der udover hans familie og nærmeste venner – er helligt for ham, så er det landsholdet, siger Martin Schoots.

29-årige Christian Eriksen fik debut for det danske A-landshold helt tilbage i marts 2010, hvor han var yngste spiller ved VM i Sydafrika. Mod Finland spillede han sin foreløbigt 108. landskamp.