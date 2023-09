Eriksens appel: Dét mangler vi

Christian Eriksen ser frem til et svær opgave mod Finland, hvor han håber at se noget af det, som det danske landshold virkelig har manglet

- Vi har masser af redskaber og en masse gode spillere.

Christian Eriksen er glad, når han kigger ned på holdkortet forud for søndagens ultravigtige opgør i EM-kvalifikationen mod Finland.

Men der er noget, der nager ham.

Det danske landshold har nemlig manglet skarpheden foran mål, og det skal der laves om på, når de danske drenge går på banen i Helsinki.

- Vi skal nok få skabt chancer, men det er mere, om vi kan få puttet bolden i kassen og gøre det lidt nemmere for os selv. Vi skal være lidt mere kyniske.

- Det har vi manglet, og det manglede vi også i Slovenien. Det er de små marginaler, vi skal have på vores side, siger Eriksen.

Det danske landshold kan med en sejr over Finland overtage førstepladsen i gruppen. Foto: Kenneth Meyer

Gør det sjovere

Finland indtager aktuelt førstepladsen i kvalifikationsgruppen, mens Danmark og Slovenien deler andenpladsen med to point færre.

Derfor er det på alle måder en nøglekamp, der finder sted i den finske hovedstad søndag.

Et opgør, som Eriksen ser frem til.

- Finland er et stærkt defensivt hold, så det bliver hårdt at skulle åbne dem op, men det gør det også sjovere, når det så endelig lykkes.

Foto: Kenneth Meyer

Mere specielt for andre

Det bliver samtidig første gang, at Christian Eriksen skal stå over for finnerne, siden han i Parken under EM-slutrunden i sommeren 2021 faldt om med hjertestop.

Men det gør ikke kampen ekstra særlig, fortæller Manchester United-stjernen .

- Jeg tror, det er mere specielt for offentligheden, end det er for mig.

- Heldigvis har der været en masse kampe imellem, men for mig bliver det endnu en kamp. Endnu en speciel kamp. Jeg vil glemme alt det andet, der er sket.

Søndagens brag sparkes i gang på det olympiske stadion i Helsinki klokken 18.00.