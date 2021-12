Eriksens første ord: - Hvad fanden skete der lige der?

- Hvad fanden skete der lige der?

Sådan husker den danske landsholdsback Joakim Mæhle, at Eriksen sagde, da han vågnede op igen efter sit hjertestop under EM-kampen mod Finland.

Det fortæller Mæhle i DR's dokumentar 'Landsholdet bag kulissen'.

I dokumentaren fortæller Joakim Mæhle om sin oplevelse, da Christian Eriksen faldt om ude ved sidelinjen.

Joakim Mæhle var den første til at komme Eriksen til undsætning og sørgede for, at den danske midtbanespiller ikke slugte sin egen tunge. Foto: Lars Poulsen

Joakim Mæhle tog et indkast, som Christian Eriksen lagde af med knæet, hvorefter han faldt om.

- Jeg står med bolden i hånden og skal kaste det her indkast til Christian og ser, at han falder, men lige der tænker jeg ikke over det, fordi den rammer ham på knæet, og det er en mærkelig aflevering, men den ligger godt.

- Så hører jeg folk bag mig, fordi jeg står tæt på tilskuerne, at der kommer et lille grin, fordi jeg tror, at folk tror, at han snubler, fortæller Mæhle, der dog opdager, at der er noget helt galt med hans holdkammerat.

- Jeg kigger så tilbage på Christian og kan se, at han er helt fjern i øjnene, og der tænkte jeg med det samme, at vi skulle have hjælp ind.

Samtlige spillere omkring Eriksen kaldte straks efter hjælp, da Danmarks nummer 10 faldt om. Foto: Stuart Franklin/Ritzau Scanpix

Hjælpen kom straks, og de danske spillere dannede en mur rundt om deres holdkammerat, imens lægerne arbejdede på at redde Christian Eriksens liv.

- Da Skjoldager (Morten Skjoldager, fysioterapeut på landsholdet og i AaB, red.) siger, at han ikke trækker vejret, går verden bare i sort, fortæller Mæhle med tøvende stemme.

Den danske stjernespiller vågnede heldigvis op igen efter en længere behandling af de dygtige læger.

- Da Christian vågner, siger han et eller andet 'Hvad fanden skete der lige der', og den der kontrast, hvor man lige har set ham ikke trække vejret til, at han pludselig siger noget og nærmest er ved sig selv igen, øøh, der bliver jeg sindssygt lettet for det første. Men jeg har hørt om, at man efterfølgende kan få hjertestop eller anfald, så vi var jo ikke sikre på, at det var hundrede procent okay.

Joakim Mæhle og resten af holdkammeraterne mistede ikke deres ven og brændte en fremragende slutrunde af efterfølgende, hvor de nåede helt frem til semifinalen.

Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Kasper Hjulmand, Yussuf Poulsen, Thomas Delaney og Christian Nørgaard fortæller ligeledes deres oplevelse af det uhyggelige uheld i dokumentaren, og hvordan de har oplevet året på det danske landshold.

De danske spillere og læger dannede en ring omkring Christian Eriksen, da han modtog behandling. Foto: Lars Poulsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til fjerde afsnit af Agenterne, der handler om Stig Tøftings tur i fængsel i 2002 fortalt af hans agent, Karsten Aabrink. Lyt herunder eller i din podcast-app.