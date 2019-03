Eriksens tavshed afslører alt

Analyse: Christian Eriksen kunne stoppe alle spekulationer, men hans tavshed er også et klart signal

ST. GALLEN (Ekstra Bladet): Når Christian Eriksen klapper i og taler udenom på spørgsmålene om hans fodboldmæssige fremtid efter sommerferien, fortæller det alt om det spil, der kører lige nu.

Men Eriksens tavshed siger i sandhed meget i sig selv om hans fremtidige situation.

Lige nu skal Christian Eriksen ikke have sagt ét eneste ord, der kan misforstås. For det vil ryge rundt i hele fodbold-Europa, hvis han bare åbner en dør på klem.

Hvis Christian Eriksen var i lange, dybe forhandlinger med Tottenham om en forlængelse, havde det nemmeste været at sige: Vi er i dialog med Tottenham om en forlængelse. Derudover har jeg ingen kommentarer. Så kunne han have stoppet al virakken. Alle spekulationer.

Christian Eriksen var på træningsbanen efter ankomsten til St. Gallen i Schweiz. Det var kreatøren, fordi han kun spillede en halv time torsdag mod Kosovo. Foto: Lars Poulsen.

Så havde han også sendt et klart signal. På den modsatte side af forhandlingsbordet har der de seneste par år ikke været den mindste tvivl om Tottenhams kærlighed til danskeren. Klubben har strakt sig langt. Velinformerede engelske journalister mener at vide, at klubben vil fordoble hans løn til 1,2 mio. kr. om ugen.

Men når han fredag her i Schweiz blot vil sige: Jeg har en spændende fodboldfremtid, er det indlysende, at han er ved at lukke døren bag sig efter snart seks år i London.

Der skal med stor sandsynlighed ske noget nyt til sommer. Christian Eriksen vil gerne videre. Han vil måske gerne prøve at vinde titler igen, som han gjorde i stor stil i Ajax.

Det er foreløbig ikke sket i Tottenham, hvor han dog har været med til at løfte klubben op i top-4 i Premier League.

