Eriksens utrolige tal: Enestående tilfælde på landsholdet

- Vi har ingen andre som Eriksen.

- Hvis du tager Christian Eriksen ud af et hvilket som helst hold i verden, vil de kunne mærke det. Han er en kæmpe spiller for os, en meget, meget vigtig spiller.

- Der vil selvfølgelig være en eller anden følelse af, 'hvor fanden er Christian?', - vi plejer at kunne give ham bolden.

Hvis man var i tvivl om, at Christian Eriksen er en vigtig spiller for det danske landshold, kan man med fordel læse op på ugens udtalelser fra landsholdskollegaerne.

De tre ovennævnte stammer fra Yussuf Poulsen, Kasper Schmeichel og Thomas Delaney, der ellers selv bærer vigtige rolle på holdet.

Eriksen er vigtig, fordi han både er topscorer og Danmarks fremmeste assistmager, og måske viste én detalje mere end nogen anden, hvad Tottenham-spillerens fravær betyder.

For landstræner-teamet har lukket træningen for offentligheden, fordi det var nødt til at øve nye taktiske løsninger uden Eriksen.

Det fortæller historien om, at det er sjældent, Danmark spiller uden nummer 10. En af årsagerne til landsholdets afhængighed af Christian Eriksen er måske, at det næsten aldrig er tvunget til at måtte undvære ham.

Ifølge tipsbladet.dk's opgørelse har Eriksen blot misset syv landskampe, siden han debuterede for otte et halvt år siden.

I perioden har Danmark spillet 92 gange. Det giver en fraværsprocent på 7,61 (her tæller kampe, hvor han sad på bænken og jo dermed var til rådighed, ikke som fravær).

Det er det laveste tal af tidens mest erfarne landsholdsprofiler.

Kasper Schmeichel kommer tættest på med 11,86 procent siden sin debut, og William Kvist lægger sig lige i slipstrømmen med 14,16 procents fravær, fra han spillede sin første, til han spillede sin sidste landskamp.

For at sammenligne har tipsbladet.dk opgjort fraværsprocenten for Christian Eriksen og fem andre af de landsholdsspillere, som har været aktuelle for Åge Hareide i år, og som har spillet flest kampe.

Oversigten ser således ud:

Spiller Landskampe siden debut Afbud Fraværsprocent Christian Eriksen 92 7 7,61 % Kasper Schmeichel 59 7 11,86 % William Kvist 113 16 14,16 % Simon Kjær 100 16 16,00 % Lasse Schöne 99 39 39,39 % Nicklas Bendtner 130 52 40,00 %

Statistikken er opgjort ud fra det samlede antal landskampe, Danmark har spillet, siden spilleren debuterede. "Afbud" er regnet efter kampe, hvor spilleren ikke var i truppen - det vil sige, at en hel kamp på bænken ikke tæller som afbud.

