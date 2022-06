Et år efter: - Jeg har set en masse billeder

- Jeg er utrolig lykkelig for, at jeg igen har fået min identitet tilbage som fodboldspiller, siger Christian Eriksen, der snart skal beslutte, hvor han vil spille fodbold i fremtiden

Søndag var det ét år siden Christian Eriksen faldt om i Parken. Mandag spiller Christian Eriksen i Parken som intet var hændt i det, der er sæsonens sidste kamp.

På årsdagen sad den 30-årige kreatør på podiet på Hotel Marienlyst og virkede helt upåvirket af alt det, han har oplevet det seneste år.

Christian Eriksen skal begynde at tænke på sin fremtid. Pilen peger på Tottenham, men vælger han at vende tilbage eller vil han prøve noget andet. I løbet af en måned skal han træffe afgørelsen. Foto: Lars Poulsen.

Og dog. For han er gennem dagen i stor stil blevet gjort opmærksom på, hvor specielt det i grunden er, at han på så kort tid er tilbage på absolut højeste niveau.

- Jeg har set en masse billeder, der har mindet mig om, at det ét et år siden.

- I dag er jeg glad for, jeg kan sidde her ét år efter og vide, at der nu er fokus på noget helt andet: Fodbolden, siger Christian Eriksen og slår fast:

- Det er måske lidt surrealistisk, at der allerede er gået ét år. Men jeg er meget lykkelig for, jeg igen har fået min identitet tilbage som fodboldspiller.

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået min identitet tilbage som fodboldspiller, siger Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen.

Det har på mange måder været et følelsesmæssigt barsk år, hvor Christian Eriksen er gået fra en situation, hvor han ikke vidste til, om han nogensinde kom på banen igen, til den status han igen har i dag.

På nærmest rekordtid har han genopbygget den position han havde i fodboldverdenen. Som en teknisk begavet kreatør, der altid er et par skridt foran sine modstandere.

Christian Eriksen har fået fuld spilletid i alle tre kampe i Nations League. Her fra kampen mod Frakrig, hvor han brændte en stor chance. Foto: Lars Poulsen.

Han har overbevist en hel fodboldverden om, at han ikke har glemt legen med den runde. Han står i en situation, hvor han er transferfri og har frit valg på mange hylder.

Fredag var han anfører mod Kroatien. Mandag er bindet tilbage på armen hos Kasper Schmeichel, der igen får lov at lede Danmark, når nu Simon Kjær stadig er skadet.

- Det er altid en stor ære at være anfører for Danmark. Og det vil altid være sådan, at der er andre, som råber meget højere end mig. Men på det her hold, kender alle deres roller, forklarer Christian Eriksen, der efter kampen mod Østrig kan se frem til sommerferie.

Hvor lang den bliver, afhænger af, hvornår han beslutter sig for sin fodboldmæssige fremtid.

Lige nu er det kun sikkert, at aftalen med Brentford udløber med månedens udgang.