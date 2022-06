Et år lige til glemmebogen

Robert Skov glæder sig til en ny træner og et efterår, hvor hans store mål er en plads i VM-truppen

Sæsonen har været lige til glemmebogen for Robert Skov.

Det startede faktisk allerede i sidste sæson, da han blev skadet i den sidste testkamp før EM.

En skade i testkampen mod Bosnien betød, at der ikke var noget spilletid ved ham under slutrunden. Siden fulgte en sæson i Hoffenheim, hvor han også løb ind i flere skader.

Robert Skov er glad for, at sæsonen er blevet forlænget. Han var ude med skader i fem måneder fra november til april. Foto: Lars Poulsen.

Den værste var en baglårsskade, der holdt ham ude af spillet fra november til april.

- Det har ikke været den sæson, jeg havde håbet på. Men nu glæder jeg mig over at være med på landsholdet, så sæsonen blev forlænget lidt, siger Robert Skov.

Han har to år igen af sin kontrakt i Hoffenheim og har fuldt fokus på at fortsætte i klubben det kommende år.

- Vi får ny træner (André Beitenreiter), det bliver spændende. Og jeg glæder mig faktisk til en frisk start med en træner, der ser på mig med friske øjne, siger Robert Skov.

Han ved, hvad det handler om i den nye sæson, hvor målet er en VM-billet.

- Det bliver mit ansvar i efteråret at gøre mit ypperste, så jeg kan overbevise Kasper om, at jeg skal til VM, siger Robert Skov og slår fast:

Robert Skov blev skadet i den sidste test før EM sidste år. Det betød, at han slet ikke fik spilletid under slutrunden. Foto: Lars Poulsen.

- Det kommende år bliver meget vigtigt for mig. Ud over VM handler det også om min situation i Hoffenheim, hvor jeg skal holde fokus på at udvikle mig mest, siger Robert Skov, der fremhæver Silkeborgs præstation som det største fra denne sæson fra Superligaen.

- FCK skal vinde guldet hvert år. Silkeborg skal ikke vinde bronzemedaljer hvert år, så det var helt klart den største præstation.

- Jeg så de Silkeborg-kampe, jeg kunne på tv. Silkeborg spillede det bedste fodbold i Superligaen. Jeg er stolt som silkeborgenser, hvad de har opnået i denne sæson, siger Robert Skov, der i sin tid skiftede fra Silkeborg til FCK.