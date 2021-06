Et afgørende los i røven

Turen på bænken i FC København fik Mathias 'Zanka' Jørgensen til at gribe tingene anderledes an. Han begyndte at fokusere mere på sig selv, og det hjalp på præstationerne

Han var bestemt ikke tilfreds med at ryge af holdet i FC København, men turen på bænken var paradoksalt nok med til at hjælpe Mathias 'Zanka' Jørgensen til EM.

Den 31-årige midterforsvarer blev efter et rødt kort i en reserveholdskamp droppet af træner Jess Thorup i starten af april og kalder det for det lille los i røven, som fik ham til at ændre sin tilgang.

- Selvfølgelig sidder man og tænker, at hvis man af den ene eller anden grund ikke spiller i FC København, så skal man selvfølgelig heller ikke med på landsholdet.

- Men det gjorde måske også, at jeg fik et lille los i røven og gjorde tingene på en anden måde efterfølgende.

- Hvilke ting var det, som du gjorde på en anden måde?

- For mit vedkommende har jeg i FCK altid fokuseret meget på, at det hele fungerede. At klubben fungerede, at holdet fungerede. Der lå lidt for meget af mit fokus.

- Jeg koncentrerede mig lidt for meget om holdet kontra mig selv. Da fokus blev ændret, kom præstationerne op i det lag, som jeg har været vant til i lang tid.

- Jeg siger ikke, at jeg spillede blændende, men det er ikke, fordi man bliver en dårligere fodboldspiller på tre måneder. Det handler måske om, hvor fokus ligger, siger Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Matihas 'Zanka' Jørgensen lignede på et tidspunkt i foråret en mand, der ville gå glip af EM, men han fik klemt sig med. Foto: Lars Poulsen

Han profiterede af Nicolai Boilesens røde kort mod FC Nordsjælland og landsholdskollegaens efterfølgende karantæne.

'Zanka' spillede de syv sidste kampe i mesterskabsspillet fra start til slut og kom igennem nåleøjet til Kasper Hjulmands EM-trup.

Umiddelbart ligner han femtevalget i midterforsvaret, men hæfter sig ved, at han også for tre år siden kom fra baghjul:

- Det er ikke første gang, at jeg står i en situation, hvor nogle vil mene, at man er med på et af de yderste mandater.

- Ved seneste slutrunde (VM i 2018, red.) var det nogenlunde det samme, og der endte jeg med at spille en rigtig stor rolle.

- Jeg ved, at ting nogle gange ændrer sig i løbet af en slutrunde. Andre gange gør de ikke, og så er det ofte et udtryk for, at det går rigtig godt. Det er begge to glædelige nyheder, siger Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Den Fenerbache-ejede stopper er noteret for 35 landskampe.

Den seneste var testkampen mod Tyskland for en uge siden, hvor han fik de sidste ti minutter.

