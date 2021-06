Kasper Hjulmand var meget kritisk overfor den danske indsats før pausen, men han er glad for at se, hvor svære danskerne er at spille imod

De fleste ville være glade og godt tilfredse efter at have spillet 1-1 mod en af EM-favoritterne.

Men sådan er verdensbilledet slet ikke for landstræner Kasper Hjulmand.

Han var skuffet over niveauet før pausen, men han var også imponeret over den moral, vilje og indstillingen, han så hos spillerne specielt efter pausen.

- Vi er et hold, der ikke er til at slippe af med, som Kasper Hjulmand konstaterer efter opgøret, hvor den kompakte og stærke danske defensiv var med til at holde danskerne inde i kampen.

Før pausen lignede danskerne statister, mens de efter pausen kom langt mere med i spillet.

Yussuf Poulsen udlignede til 1-1, da han sparkede bolden i mål med venstrebenet efter en sublim aflevering fra Christian Eriksen. Foto: Christoph Stache/Ritzau Scanpix.

- Vi spiller ikke særlig godt, specielt før pausen, hvor vi smider mange bolde og laver alt for mange tekniske fejl.

- Selv om det er Tyskland, vi spiller mod, vil vi gerne spille vores eget spil, forklarer Kasper Hjulmand og slår fast:

- Kampen mod tyskerne var et bevis på, at vi er et irriterende hold at møde, har en meget høj moral og står sammen som hold, pointerer landstræneren.

Kasper Hjulmand fik set, at defensiven er bundsolid centreret omkring anfører Simon Kjær og en altid velspillende Kasper Schmeichel, mens offensiven før pausen slet ikke hang sammen.

Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite blev aldrig sat op eller fik samspillet til at fungere tilfredsstillende.

Hjulmand ser ingen grund til at drage forhastede konklusioner ud fra de oplevelser, han har haft i en testkamp. For udgangspunktet er trods alt, at det først er 12. juni, Danmark skal toppræstere.

Han er også overbevist om, at det bliver bedre frem mod EM-åbningen 12. juni.

- Vi kommer til at sætte noget bedre sammen til kampen mod Finland. Jeg er sikker på, at vi nok skal være topklar på alle positioner til den opgave. Vi har hele tiden haft vores fokus på den første EM-kamp, hvor alle skal være klar, siger Kasper Hjulmand.

Han valgte at spille med mange af stamspillerne i opgøret, hvilket formentlig betyder, at flere af nøglespillerne får lidt mere hvil søndag mod Bosnien.

Torsdag rejser landsholdstruppen retur til Danmark. Her slår de base i Helsingør på Hotel Marienlyst.

