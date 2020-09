Et mål var nok

Det var ikke meget Pione Sisto skulle bevise, før han kom tilbage i landsholdsvarmen.

Ét mål i fem kampe for FC Midtjylland var nok for landstræner Kasper Hjulmand til at udtage Pione Sisto til landsholdstruppen for første gang i næsten to år.

Pione Sisto har ikke optrådt på landsholdet siden 16. oktober 2018, da han spillede med i testkampen mod Østrig i Herning.

Nu er han tilbage i Herning på flere måder. Både i FC Midtjylland og på landsholdet, der onsdag 7. oktober møder Færøerne for tomme tribuner i Herning.

Kasper Hjulmand har rystet posen. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

- Det er en tidlig udtagelse af Pione til landsholdet. Jeg har talt med ham, set både til træning og i kampene. Han fysiske tilstand er god. Han har rigtig fine fysiske tal, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Pione er en spilletype, som vi får brug for i de kampe, der nu venter os, pointerer han.

Tirsdag satte landstræneren navne på sin trup til de tre kommende landskampe: Mod Færøerne, Island og England.

Der er mulighed for fire debutanter: Jesper Hansen, Andreas Skov Olsen, Philip Billing og Jonas Wind.

Andreas Skov Olsen var udtaget til Hjulmands første samling, men blev sorteret fra, fordi formen ikke var god nok.

Pione Sisto er tilbage på landsholdet efter næsten to års fravær. Han kan få comeback mod Færøerne i Herning næste onsdag. Foto: Lars Poulsen.

Nu scorede han mandag aften for Bologna og dermed kommer landsholdsudtagelsen i forlængelse af den fine sæsonstart for sin klub.

Kasper Hjulmand lagde op til at bruge alle seks udskiftninger mod Færøerne næste onsdag. Og det kan således betyde debut til både Andreas Skov Olsen og Jonas Wind.

- Vi har udtaget Jonas, fordi vi gerne vil have en spiller med, der er dygtig til at arbejde mellem linjerne. Vi ser store kvaliteter hos ham. Og den her samling er en mulighed for at se ham indgå med de øvrige landsholdsspillere, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand samler sit hold mandag i Herning forud for onsdagens testkamp mod Færøerne. Siden rejser truppen til Island og England i de to Nations League-opgør.

Vindere og tabere Vindere: Andreas Skov Olsen, Bologna Jonas Wind, FC København Pione Sisto, FC Midtjylland Philip Billing, Bournemouth Jesper Hansen, FC Midtjylland Tabere: Joachim Andersen, Lyon Casper Højer Nielsen, AGF Christian Gytkjær, Monza Rasmus Falk, skadet Jens Stryger Larsen, Udinese – skadet Anders Christiansen, Malmö FF – skadet Nicolai Jørgensen, Feyenoord – skadet

