- Et stort dovendyr

BRØNDBY (Ekstra Bladet): To danske keeper er på kontrakt hos det tidligere engelske mesterhold Leicester City, men for den ene er der lang vej til førsteholdsfodbold.

Hvad ser du i din kollega i Leicester og på landsholdet Daniel Iversen?

- Et rigtig stort dovendyr, griner Kasper Schmeichel, da han bliver spurgt om landsholdets mulige fremtidige målmand, 21-årige Daniel Iversen.

Men kort efter trækker han i land.

- Ej, han er god og bliver god. Han vil rigtig gerne lære og arbejder hårdt hver eneste dag, så der en stor fremtid, hvis han fortsætter den kurve.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Iversen skyder 1,93 meter op i luften. Foto: Lars Poulsen

Fra bund til top

De to blonde danskere har ikke trænet meget sammen i sæsonen. Iversen har nemlig været udlejet til Oldham Athletic i den fjerde bedste engelske række.

Han har taget lidt den samme karrierevej som dig ved at gå ned i de engelske rækker. Hvor langt er han fra dit niveau?

- Jeg håber for ham, at han ikke bliver fanget i at være tredjemålmand, siger Kasper Schmeichel, der turnerede rundt i en lang række lavere rangeret klubber, mens han var ejet af Manchester City.

- Han skal ud og spille og fortsætte sin udvikling. Forhåbentligt får han et lån eller to mere, og så må vi se.

Iversen har endnu sin Leicester-debut til gode, men optrådte 42 gange for Oldham i den forgangne sæson.

Skal ikke videre

Selv har Schmeichel rundet 32 år, men drømmene om at vinde de store trofæer er stadigvæk intakte. På trods af det skal han ikke se Champions League-finalen lørdag mellem Liverpool og Tottenham.

Du er den spiller på landsholdet, der har spillet flest gange mod de to hold. Hvad tror du, det bliver for en kamp?

- Det ved jeg ikke. Det bliver en lige kamp, tror jeg, siger han, mens han kort sukker over spørgsmålet.

Det lyder ikke, som om du skal se den?

- Næh, det tror jeg ikke.

Hvorfor ikke?

- Det kan godt være, at jeg ser den, hvis den er på, der, hvor jeg er. Men det ikke en kamp, der interesserer mig specielt meget.

Er det på grund af holdene, som er med?

- Næh. Jeg holder med Christian (Christian Eriksen, red), men jeg holder ikke med nogen af holdene.

Nu er du selv ved at komme lidt op i årene. Hvor meget gibber det i dig for at spille sådan en kamp?

- Jamen om man er 30 eller 19 år, er fuldstændig det samme. Det er det i hvert fald for mig. Man vil altid spille med, hvor det er sjovest.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spilleglæden er der ingen, der kan tage fra Schmeichel. Foto: Lars Poulsen

Er det realistisk for dig?

Alt er realistisk. Det har vi bevist mange gange i Leicester. Alt er muligt, så det vil jeg ikke udelukke.

Nu når vi snakker om Leicester, hvordan er din situation der nu?

- Sæsonen er slut, vi holder en pause, også kører vi igen.

Du skal ikke videre?

- Hvis jeg skulle det, tror du så, at jeg vil stå her og sige det?, griner han, mens han spænder målmandshandsker ekstra hårdt.

Det kunne da være fedt.

- Jeg er meget glad for, hvor jeg er. Vi har en fantastisk træner og et fantastisk hold.

Drømmer du om at tage et skridt op klubmæssigt?

- Som sagt, er jeg glad for, hvor jeg er, og næste sæson er vi gode.

Næste udfordring for landsholdet er, når de 7. juni møder Irland i Parken.

