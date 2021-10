Euforisk Delaney indrømmer: - Det er udansk at sige

Thomas Delaney har smidt forsigtigheden overbord. Danmark tager til VM for at vinde, lover han

Det er godt svært at finde huller i den danske fodboldsupper i disse tider.

Okay, spillet var ikke prangende mod Østrig, men 1-0-sejren kom i hus til sidst, og nu er Danmark kvalificeret til VM i Qatar efter otte sejre i ligeså mange kampe og en målscore på 27-0.

Den sidste, vigtige kasse blev leveret af Danmarks nye yndling, Joakim Mæhle, men det var forarbejdet fra Thomas Delaney, som vil blive husket.

Midtbaneslideren fik vovet sig ud på en spektakulær solotur, der med vanlig beskedenhed endte med en aflevering til Mæhle, der satte sidste fod på

- Min bedste asssist, jubler Thomas Delaney, der ligesom resten af landsholdet - og det meste af fodbold-Danmark - har en fornemmelse af, at der er meget mere godt i vente fra nationalmandskabet.

- Vi spiller hver kamp for at vinde. og vi tager til slutrunden for at vinde, fastslår han, og indrømmer, at det er en ny indstilling på disse kanter.

'Hold kæft, sikke en rejse'

- Det er en udansk ting at sige, men det er rigtig unikt. Kasper (Hjulmand, red.) siger, at landsholdet handler om at samle og inspirere, og det er vi blevet gode til.

- Men vi er altså også et virkelig godt hold med en fantastisk bredde. Dem, der kommer ind, gør det ofte bedre end dem, de afløser. Hold kæft, sikke en rejse, lyder det fra landsholdsveteranen, som igen kan se frem til en slutrunde med Danmark.

- Jeg har været med en del år. Og jeg er stolt over at se et fyldt Parken: Det giver noget at stå der og synge nationalsangen efter alt det, vi har været igennem sygdom og så videre. Det er en fantastisk følelse at stå her, medgiver manden bag sejrsmålet.

