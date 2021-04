Europa hylder Danmark: - Det hotteste hold

Mens medierne i Østrig i sagens natur ikke er glade for den danske opvisning i Wien onsdag aften, så er der dog positive gloser at finde om den danske præstation.

Det er der bestemt også i resten af fodboldeuropa, hvor Kasper Hjulmands landshold er et af de hotteste netop nu efter de første tre kampe i VM-kvalifikationen.

Endnu et clean sheet og gang i målscoringen. Danmark ser stærke ud frem mod sommerens EM-slutrunde. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Tre kampe, der har budt på maksimumpoint, en målscore på 14-0 og kurs direkte mod Qatar, hvad så end man måtte mene om det.

Den danske klassekamp mod gruppens formodede værste konkurrent har f.eks. kastet pæne gloser af sig hos vores naboer i Sverige, som netop beskriver danskerne som et af de varmeste hold frem mod EM-slutrunden til sommer.

- Det hotteste hold i Europa? Det er svært at indvende noget imod. Danmark har fået en drømmestart på VM-kvalifikationen, skriver Aftonbladet under overskriften 'Glohede Danmark udklasserede Østrig'.

Også Fotbollskanalen går i samme spor og kalder Danmark for outsidere til EM. Den blog er i øvrigt skrevet, inden Danmark klaskede Østrig 4-0 på udebane...

Naboerne mod syd, Tyskland, letter også på hatten midt i landets egen blamage mod Nordmakedonien, som stjæler megen spalteplads dagen derpå.

Men Kicker lader sig imponere over, at de effektive danskere kunne score fire gange på et kvarter i Wien.

- Takket være en velfortjent 4-0-sejr mod nogle defensivt sårbare østrigere, er Danmark på tidlig VM-kurs, skriver Kicker bl.a.

Det danske landsholds fine indledning på VM-kvalifikationen er også nået helt til Spanien, hvor AS skriver, at 'Danmark accelererer, scorer og tager føringen'.

- Det danske hold gik forbi Østrig og leverede intet mindre end fire mål i anden halvleg. Dermed fortsætter de med at dominere gruppen, lyder det.

Danmark topper Gruppe F med 9 point efter tre kampe. Skotland er to'er med 5 point, mens Israel og Østrig begge har fire.

Kun vinderen kvalificerer sig direkte til VM i Qatar.

